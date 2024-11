Non l’hanno presa benissimo i 2.800 operai delle Carrozzerie Mirafiori di Torino, la notizia degli adeguamenti salariali ad personam per un pugno di capireparto e team leader. Dopo due mesi di stop alla produzione a novembre sono tornati a lavoro su un solo turno a rotazione e in regime ancora di cassa integrazione, cioè con la busta paga molto più leggera e divorata da mesi di mancati guadagni.

Mirafiori: agli operai la cassa integrazione, ai capireparto gli aumenti

Per i capireparto invece gli incrementi di stipendio – unilaterali e non negoziati – valgono sostanziosi aumenti che vanno dal 4 al 12%, fino a 5 mila euro lordi l’anno.

produzione della 500 Ibrida – il modello che dovrebbe risollevare le sorti di Stellantis con l’obiettivo di produrre 200mila modelli l’anno – è previsto per la fine del 2025 (foto Ansa-Blitzquotidiano)”In un momento in cui la cassa la fa da padrone in fabbrica, troviamo che sia discutibile che i responsabili di linea prendano un premio di questa portata”, commenta Gianni Mannori della Fiom di Torino.

Il momento è più che mai critico: da un punto di vista industriale siamo a un punto di svolta. La situazione attuale è drammatica: già a dicembre gli ordini potrebbero scendere. In prospettiva, gli operai vedono profilarsi solo un altro anno di cassa integrazione. La messa in produzione della 500 Ibrida — il modello che dovrebbe risollevare le sorti di Stellantis con l’obiettivo di produrre 200.000 modelli l’anno — è prevista per la fine del 2025. Oggi l’incontro tra azienda e parti sociali.