Affari nostri: il governo vuole tassare (2 euro) i pacchi fino a 150 euro extra Ue (cioè cinesi). Si chiama dazio
“Prevediamo l’estensione della responsabilità del produttore (EPR) ai prodotti tessili e un contributo di 2 euro per pacchi con prezzo sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra-Ue, destinato a potenziare i controlli doganali”.
Il ministro Adolfo Urso conferma l’ipotesi
Il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso ha confermato di fatto l’ipotesi di questa misura inserita in manovra: in pratica, una tassa di due euro sui pacchi fino a un valore di 150 euro.
Una cosa simile ma non coincidente con la tassa sempre di due euro sui micro-pacchi, sempre di provenienza extra Ue e segnatamente cinese: lì c’era stato un primo via libera Ue allo stop alle esenzioni doganali.
Qui, sull’emendamento descritto dal ministro (porta la firma di cinque senatori di FdI) il contributo si applicherebbe alle spedizioni di beni appunto provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea e di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Contro l’Ultra fast fashion
Nel suo messaggio inviato all’assemblea di Confesercenti Urso ha spiegato che questo provvedimento fa parte di “un pacchetto di misure specifiche a tutela degli esercenti che operano nella moda, oggi minacciata dal fenomeno dell’Ultra Fast Fashion, per scongiurare l’invasione di prodotti di scarsa qualità che danneggiano i consumatori, le imprese e l’ambiente”.
Ma, sia pur con la volontà di rispettare le normative comunitarie, sorge un problema: se la misura si applica solo alle merci extra-Ue si qualifica come dazio, che come tale è applicabile solo dall’Unione europea.
Il contributo potrebbe essere applicato a tutte le spedizioni fino a 150 euro di ogni provenienza: a quel punto, però, a dispetto di un sicuro vantaggio fiscale sorgerebbe un problema di opportunità politica e cioè di consenso.