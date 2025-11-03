Una proposta di legge per semplificare le procedure di sfratto degli inquilini morosi da almeno due mesi è stata presentata al Senato dal senatore Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia. Il testo, articolato in cinque articoli, mira a ridurre i contenziosi civili introducendo una procedura amministrativa speciale e istituendo una nuova Autorità per l’esecuzione degli sfratti, che farà capo al Ministero della Giustizia. L’inquilino moroso, dopo la segnalazione del proprietario, avrà 15 giorni per saldare l’affitto; in caso contrario, l’Autorità potrà emettere entro 7 giorni il titolo esecutivo di rilascio. Lo sfratto dovrà essere eseguito entro 30 giorni, prorogabili fino a 90. Sono previste deroghe per chi versa in “comprovata difficoltà economica temporanea” e la creazione di un Fondo nazionale per l’emergenza abitativa a sostegno delle famiglie con Isee sotto i 12 mila euro.

Marcheschi spiega che “la ratio della mia proposta è quella di agevolare la possibilità di liberare immobili in affitto, introducendo una procedura più snella e rapida, e con un’Autorità dedicata”, aggiungendo che “si incide sull’emergenza abitativa… dando la certezza che un immobile sia restituito e quindi torni libero”.

Critiche arrivano dall’Unione Inquilini, che “denuncia con forza l’ennesimo attacco ai diritti delle persone in precarietà abitativa”. La segretaria Silvia Paoluzzi accusa il governo di “accelerare le procedure di sfratto, aggravando una crisi sociale già drammatica” e ricorda che “sfrattare senza offrire un’alternativa è un atto criminale”.

Favorevole Confedilizia: il presidente Giorgio Spaziani Testa sostiene che “sfratti con tempi certi e rapidi vogliono dire più case in affitto e canoni più bassi”.

Netta invece la posizione dell’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis, secondo cui “la proposta d’istituire una cosiddetta Autorità per l’esecuzione degli sfratti… punta ancora una volta a colpire chi sta peggio”, configurando “una deriva pericolosa” che minaccia “la separazione e l’equilibrio tra i poteri dello Stato”.