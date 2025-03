Le bollette sono tornate a inquietare gli italiani. Il Governo pensa di mettere mano alla politica dei bonus per contenere i costi dei rincari.

Il caro bollette fa paura e allo studio del governo c’è una misura per permettere alle famiglie di ridurre i costi extra per forniture energetiche, sempre più elevate. Assoutenti e le associazioni dei consumatori chiedono da tempo all’esecutivo di intervenire per arginare le spese sempre più pesanti per le famiglie, costrette a fare i conti con aumenti superiori anche al 20%.

Proprio le stime di Assoutenti ricordano che già ora una famiglia italiana tipo – consumo di 1.400 metri cubi di gas – si trova a pagare 309 euro in più rispetto all’anno precedente. Tanto più che con l’entrata obbligatoria nel mercato libero – e quello a tutele graduali riservato solo a fasce specifiche della popolazione – ha reso sempre meno sostenibili le bollette di luce e gas.

I tecnici governativi sono dunque al lavoro per elaborare una misura ad hoc e per reperire le risorse necessarie per la sua attuazione. Il Ministro dell’Ambiente assicura che l’obiettivo è quello di tutelare maggiormente le fasce più vulnerabili della popolazione. Come in altre occasioni il governo sembra intenzionato ad azionare la leva dei bonus per affrontare il caro bollette.

Caro-bollette, il Governo ragiona sul bonus per ridurre le spese

Non si parla di introdurre una nuova agevolazione quanto di allargare la platea dei beneficiari del bonus sociale, nello specifico il bonus elettrico per disagio economico. Attualmente la misura interessa le famiglie con un ISEE non superiore a 9.530 euro, per un ammontare che si attesta circa a 219 euro. Il nuovo decreto bollette, atteso con una certa urgenza, dovrebbe modificare questa soglia.

La platea delle famiglie beneficiarie dovrebbe essere estesa fino a 15.000 euro di ISEE. In questo modo si tornerebbe a raggiungere, come già accaduto nel 2023, una platea di quattro milioni e mezzo di famiglie. Il nodo più complicato da sciogliere per l’intervento – che avrebbe sei mesi di durata – è quello delle copertura. Servono circa 3 miliardi di euro.

Si va dunque verso uno sconto in bolletta esteso anche alle famiglie con ISEE entro i 15.000 euro. Una misura a parte dovrebbe interessare anche le imprese, a loro volta colpite dai rincari, in particolare quelle energivore. Si parla – è la proposta avanzata dal viceministro Vannia Gava – di recuperare 600 milioni dalle aste Ets (Emission trading system, la tassa sulle emissioni di anidride carbonica).

Il gettito delle aste Ets verrebbe destinato all’estensione dell’Energy release. L’obiettivo è quello di calmierare i prezzi per sostenere le aziende energivore ma anche le piccole e medie imprese. Al vaglio ci sarebbe anche la possibilità di annullare il differenziale tra il costo del gas sul mercato di riferimento europeo e quello sul mercato all’ingrosso italiano. Si ragiona pure sull’opportunità di avviare un’indagine per fare chiarezza su possibili speculazioni intorno al prezzo del gas.