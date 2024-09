Altro che calo dell’inflazione, la nota dell’Unione Nazionale Consumatori: “Solo un miraggio. Aumentano i prezzi dei prodotti alimentari”

In queste ore in molti, dopo la pubblicazione degli ultimi dati Istat, stanno parlando di “calo dell’inflazione”. Ma il calo dell’inflazione, spiega l’Unione Nazionale Consumatori, “è solo un’illusione”. Secondo l’associazione, infatti, a calare solo le consuete speculazioni estive per le vacanze. Dopo l’estate, invece, hanno ripreso a crescere i prezzi dei prodotti alimentari,

La nota dell’Unione Nazionale Consumatori

“Un effetto ottico! Il calo dell’inflazione è solo un’illusione. Un miraggio – spiega Massimiliano Dona, presidente dell’Unc – dovuto solo al fatto che le vacanze degli italiani sono finite e, quindi, sono terminate le speculazioni sulle loro ferie che avevano portato a rincari astronomici anche a due cifre, dal Trasporto marittimo che in agosto era balzato in un solo mese del 33,8% su luglio 2024 ai pacchetti vacanza nazionali, aumentati rispetto all’estate del 2023 del 37,4%. Non per niente la divisione Trasporti cala del 2,2% su agosto 2024 e del 2,3% su settembre 2023, mentre Ricreazione, spettacoli e cultura scende dell’1% sul mese precedente. Peccato che il vantaggio per le tasche degli italiani sia nullo, visto che in pochissimi sono ancora in viaggio e in villeggiatura”.

“Preoccupante, invece, il rincaro dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche, che, dopo aver interrotto a luglio e agosto una discesa che durava da dicembre 2023, attestandosi a +0,9%, ora balzano a +1,4%, +0,4% in un solo mese, con effetti deleteri anche sul carrello della spesa che balza da +0,6% di agosto a +1,1%. Una spesa, questa si, sostenuta dalle famiglie, essendo obbligata”.