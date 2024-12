Amazon, la novità fa impazzire gli utenti: arriva la nuova sezione dei prezzi stracciati

Con Amazon il Natale arriva in anticipo, il colosso dello shopping online ha fatto un annuncio che ha riempito tutti gli utenti di gioia.

Amazon sa davvero bene come viziare i suoi clienti, il grande colosso dell’e-commerce ha annunciato che presto aprirà una nuova sezione sul suo portale con prezzi ancora più bassi. Una novità che non poteva che far impazzire letteralmente gli utenti.

L’azienda è nota per essere una realtà che sa bene come affrontare i cambiamenti, sfruttandoli a proprio vantaggio e creando soprattutto opportunità d’acquisto davvero vantaggiose. Non è un caso, infatti, che sia un colosso mondiale e adesso ha deciso di battere ogni competitor con la sua grande novità.

Amazon, come funziona la nuova sezione dei prezzi stracciati

Se prima Amazon era la piattaforma più scelta dagli utenti per gli acquisti online, oggi il colosso mondiale deve fare i conti con una serie di competitor come Temu e Shein, che sicuramente hanno consolidato la loro posizione sul mercato online, riuscendo a guadagnarne un’ampia fetta. E’ noto come su questi portali i prezzi siano davvero bassissimi ed è questa la loro grande forza.

Così Amazon non è rimasto a guardare ed è subito corso ai ripari decidendo di aprire una sezione del tutto nuova in cui ci saranno prezzi bassissimi. Aprirà così Amazon Haul, una sezione con la quale il grande colosso si prepara a vivere una nuova era. Il concept alla base di quest’idea è proprio quello di offrire agli utenti dei prezzi bassissimi, questo spazio, dunque, raccoglierà tutti i prodotti che costano meno di 10 dollari, una sorta di grande bazar digitale, che però godrà della garanzia di un marchio come Amazon, che in quanto a qualità o comunque assistenza clienti, non ha rivali.

L’utente avrà la possibilità di accedere a un’ampia gamma di prodotti a prezzi davvero ridotti con la sicurezza che è Amazon a venderli. A questo si aggiunge la possibilità degli sconti cumulativi, ogni 50 dollari spesi, l’utente avrà diritto a un buono sconto del 5%, che cresce con l’aumentare della spesa totale. Inoltre ci sarà la Garanzia A-to-Z su tutti i prodotti della sezione Amazon Haul, il colosso dell’e-commerce ha in mente di garantire la stessa sicurezza che offre ai suoi clienti generalmente.

Al momento questa nuova sezione Amazon è disponibile solo inversione beta, dunque solo alcuni utenti negli Stati Uniti possono accedervi. Ma qualora dovesse avere successo, cosa molto probabile, sarà accessibile a tutti.