La consapevolezza dell’impatto che le nostre scelte e azioni hanno sull’ambiente e sulla società è ormai diffusa e consolidata. Tutti conosciamo la necessità di rivedere, almeno in parte, il nostro stile di vita e l’uso delle materie prime al fine di tenere sotto controllo il cambiamento climatico, tutelare l’ambiente e le risorse e, in una frase, per citare il noto Rapporto Brundtland del 1987, “soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità̀ che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”. In questo contesto, le fonti di energia rinnovabili giocano un ruolo di primo piano e possono guidare il nostro Paese verso un futuro energetico più sostenibile e persino più indipendente. Solare, eolico e idroelettrico sono infatti fonti alternative che possono aiutare l’Italia a ridurre e, con il tempo, azzerare, la sua dipendenza dall’estero. Dal generale al particolare, anche ognuno di noi, nel proprio piccolo, può ottenere indiscussi vantaggi – economici e non solo – rivolgendosi a fornitori che mettano a disposizione energia prodotta da fonti rinnovabili e ricorrendo all’autoproduzione energetica tramite impianti fotovoltaici. Andiamo dunque ad approfondire l’argomento.

Cos’è l’energia rinnovabile

Quando si parla di energie rinnovabili, si fa riferimento a quelle forme di energia ricavate da fonti alternative che presentino una di queste due caratteristiche:

– siano inesauribili;

– possano rigenerarsi in tempi più o meno rapidi.

Si tratta inoltre di fonti naturali che presentano un impatto ambientale più basso – e in certi casi nullo – rispetto ai più classici combustibili di origine fossile, i quali, tra l’altro, sono destinati, nel tempo, a esaurirsi. Tra le principali fonti di energia rinnovabile rientrano quella solare, quella eolica e quella idroelettrica; a esse è possibile affiancare l’energia cinetica, quella geotermica e persino quella prodotta attraverso le biomasse.

Italia e rinnovabili: i vantaggi

Il passaggio a fonti di energia pulite e, in particolare, alle rinnovabili può apportare un gran numero di vantaggi all’Italia e agli italiani. Oltre a ridurre, come anticipato nell’introduzione, la dipendenza dall’importazione di combustibili fossili da Paesi esteri, il suo utilizzo può aiutare a contenere le emissioni di CO2 e di altri inquinanti prodotti tanto dall’attività industriale quanto dall’ambito domestico e privato. L’energia rinnovabile, se sfruttata al meglio in base alle caratteristiche geologiche e metereologiche del nostro territorio, offre risorse infinite e inesauribili, nonché meno costose per tutti. Naturalmente le sfide da affrontare non mancano, ma anche questa può essere vista come un’opportunità di crescita e di sviluppo.

Come utilizzare energia rinnovabile in casa propria

L’uso di energie rinnovabili non è riservato a industrie e imprese; anche il privato può sfruttare questa importante risorsa. I principali metodi che può adottare sono due:

– scegliere un fornitore di energia rinnovabile;

– installare un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione o in altro luogo idoneo.

Queste due soluzioni, ben lungi dall’escludersi a vicenda, possono integrarsi, permettendo di coprire per intero il proprio fabbisogno energetico in modo sostenibile e risparmiando in bolletta.