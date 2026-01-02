La legge di bilancio introduce l’aumento progressivo nel triennio 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato.

Aumento per tutte le fasce di prezzo

Per le sigarette la misura si tradurrà in un aumento tariffario per tutte le fasce di prezzo: in media circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e circa 40 dal 2028. Gli aumenti scatteranno anche per le sigarette elettroniche.

In termini tecnici più approfonditi, quello che chiamiamo onere fiscale minimo, “comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto”, è calcolabile oggi in 209,30 euro per 1.000 sigarette, salirà a 216 euro nel 2026, a 221 euro nel 2027 e a 227 euro nel 2028.

L’entità esatta degli aumenti sarà possibile appurarla una volta pubblicato l’aggiornamento delle tariffe sul sito dell’Agenzia delle dogane.