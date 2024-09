Anziani indispensabili per il sostentamento delle famiglie: il rischio di tagli alle pensioni

Le pensioni degli anziani rappresentano ancora una fonte di reddito stabile e importantissima per il sostentamento delle famiglie italiane.

Gli anziani, con le loro pensioni, sono membri imprescindibili anche a livello economico per le famiglie, specialmente in situazioni di difficoltà economica. Nel nostro Paese, tantissimi nuclei familiari fanno parzialmente o totalmente affidamento sulle pensioni dei genitori o dei nonni per coprire le spese quotidiane e godere una certa stabilità finanziaria.

C’è ovviamente di più: i nonni contribuiscono al benessere familiare in tanti modi. Sottostimare il supporto pratico e l’assistenza che le persone anziane possono offrire ai loro familiari, per esempio prendendosi cura dei nipoti o aiutando nella spesa e nelle commissioni quotidiane, sarebbe un grosso errore.

Descrivere l’anziano come un peso sociale, morale ed economico è dunque una pura mistificazione. Secondo i dati dell’ISTAT, più dell’80% delle famiglie in cui vi sono soltanto pensionati vive, per almeno tre quarti del proprio reddito complessivo, grazie ai soli introiti delle pensioni. Non esistono dati ufficiali sull’importanza delle pensioni per il sostentamento delle famiglie “allargate”, ma è palese che in tantissime situazioni reali l’assegno previdenziale rappresenti un’entrata imprescindibile per l’intero nucleo.

Per questo devono preoccupare le proposte che stanno circolando nelle ultime settimane riguardo a nuovi tagli alle pensioni. Secondo i principali sindacati italiani, simili tagli potrebbero produrre una perdita economica per i pensionati e le pensionate di migliaia di euro.

Pensioni e sostentamento delle famiglie: un taglio sarebbe fatale

Il Governo vorrebbe infatti ridurre ulteriormente la spesa pensionistica per destinare i fondi risparmiati ad altri settori. Si parla già di tagli alle pensioni superiori a quattro volte il minimo, ovvero a quelle che superano i 1.650 euro mensili. E potrebbero esserci anche altri ridimensionamenti.

Un recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità denominato Passi d’Argento, ha analizzato la situazione degli anziani in Italia fotografando una situazione piuttosto preoccupante. Secondo questo report quasi un anziano su sette vive in isolamento sociale. Tale fenomeno è più frequente tra gli ultraottantacinquenni, tra chi ha un basso livello di istruzione o maggiori difficoltà economiche e tra i residenti nelle regioni meridionali.

Sempre secondo il rapporto, il 28% degli anziani è una risorsa per i familiari o la collettività, offrendo aiuto (anche economico) e assistenza. Questa capacità è più comune tra le donne e, ovviamente, diminuisce con l’età.

I tagli alle pensioni possono rappresentare un rischio significativo per l’intera società e per l’economia in generale. I pensionati, avendo meno reddito disponibile, ridurrebbero i loro consumi, e ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla domanda di beni e servizi, rallentando l’economia. Inoltre avrebbero difficoltà a provvedere a figli e nipoti o a contribuire alle spese dell’intero nucleo familiare.

I dati attuali affermano che quasi la metà degli under-trentacinque vive ancora con i genitori. In moltissimi casi, questi genitori sono dei pensionati. Abbassando le pensioni si ridurrebbe anche il potere di una risorsa fondamentale per il sostentamento di molte famiglie.