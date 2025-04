Il diabete di tipo 2 non è solo una malattia metabolica, ma potrebbe anche essere un fattore di rischio per alcuni tumori correlati all’obesità. Una recente ricerca ha infatti evidenziato che chi ha il diabete di tipo 2 di nuova insorgenza ha maggiori probabilità di sviluppare tumori del colon-retto, del pancreas e del fegato. L’aumento del rischio è particolarmente evidente negli uomini, ma coinvolge anche le donne, indipendentemente dall’indice di massa corporea (BMI).

Il legame tra diabete e tumore

Secondo le stime più recenti, circa il 10,5% della popolazione adulta mondiale soffre di diabete, e il 90% dei casi è di tipo 2. L’obesità è da tempo considerata un fattore di rischio per molte patologie, tra cui diversi tipi di tumori. Tuttavia, il nuovo studio presentato al Congresso Europeo sull’Obesità (ECO 2025) suggerisce che il diabete di tipo 2 di nuova insorgenza possa essere un fattore indipendente nell’aumentare il rischio di alcuni tumori legati all’obesità.

La ricerca, condotta su dati provenienti dalla UK Biobank, ha coinvolto oltre 23.000 individui con diabete di tipo 2 recente, confrontati con più di 71.000 persone senza la malattia ma con caratteristiche simili in termini di BMI, età e genere. Durante un follow-up medio di cinque anni, gli scienziati hanno analizzato l’incidenza di tumori legati all’obesità, tra cui quelli del colon-retto, del fegato e del pancreas.

I risultati hanno mostrato che il rischio di sviluppare un tumore correlato all’obesità era più alto del 48% negli uomini con diabete di tipo 2 recente e del 24% nelle donne. In particolare, il rischio di cancro al colon-retto aumentava del 27% negli uomini e del 34% nelle donne, mentre il rischio di tumore al fegato quadruplicava negli uomini e aumentava di cinque volte nelle donne. Anche il tumore del pancreas risultava quasi raddoppiato nelle donne e aumentava del 74% negli uomini.

Perché il diabete aumenta il rischio di cancro?

Uno degli aspetti più interessanti dello studio è che l’aumento del rischio di cancro non sembra dipendere esclusivamente dall’obesità. Questo suggerisce che il diabete di tipo 2 potrebbe avere un ruolo diretto nello sviluppo di alcuni tumori, indipendentemente dal peso corporeo.

Secondo gli esperti, i possibili meccanismi alla base di questa associazione includono:

Iperinsulinemia: livelli elevati di insulina nel sangue, tipici del diabete di tipo 2, possono favorire la crescita delle cellule tumorali.

Infiammazione cronica: il diabete è spesso accompagnato da uno stato infiammatorio persistente, che può contribuire alla trasformazione delle cellule normali in cellule tumorali.

Alterazioni del microbioma intestinale: le persone con diabete e obesità presentano una diversa composizione della flora intestinale, che potrebbe influenzare il rischio di tumore.

Tuttavia, gli studiosi sottolineano che sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere con maggiore precisione il ruolo del diabete nello sviluppo del cancro e per determinare se esistano strategie efficaci di prevenzione basate sul controllo della glicemia.

Screening oncologici per chi ha il diabete?

I risultati dello studio suggeriscono la necessità di sottoporre le persone con diabete di tipo 2 recente a screening oncologici più frequenti. Se il legame tra diabete e alcuni tumori sarà confermato da ulteriori studi, potrebbe essere utile introdurre controlli periodici per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto, del pancreas e del fegato in questi pazienti.

Secondo i ricercatori, il prossimo passo sarà replicare lo studio su popolazioni di diversa origine etnica per verificare se i risultati siano validi a livello globale.

Cosa fare per ridurre il rischio

Gli esperti sottolineano che, al di là dei risultati dello studio, il messaggio più importante per chi soffre di diabete di tipo 2 è l’importanza delle modifiche dello stile di vita. Un’alimentazione equilibrata, il controllo della glicemia e l’attività fisica regolare restano le strategie più efficaci per ridurre il rischio di complicanze, inclusi i tumori.

Alcune ricerche stanno esplorando anche il possibile ruolo di farmaci antidiabetici come la metformina nella prevenzione del cancro. Alcuni studi suggeriscono che questo farmaco, comunemente utilizzato per il controllo della glicemia, possa avere un effetto protettivo nei confronti di alcuni tumori, come quello al seno. Tuttavia, sono necessarie ulteriori conferme prima di poter considerare questa strategia su larga scala.