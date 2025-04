Trump-Putin, il poco casto connubio è sotto gli occhi di tutti, voci preoccupate e preoccupanti si levano nel mondo. Ne riportiamo due. La prima è quella di Vladimir Kara-Murza.

“Questa è la prima amministrazione statunitense in tempi moderni a schierarsi apertamente con la dittatura rispetto alla democrazia” titola il Washington Post un articolo di Vladimir Kara-Murza, un dissidente imprigionato in Russia da aprile 2022 ad agosto 2024 per essersi espresso contro l’invasione dell’Ucraina.

Kara-Murza è stato il 1º agosto 2024 uno dei sedici prigionieri detenuti in Russia ad essere graziati nell’ambito dello scambio di prigionieri con gli Stati Uniti. Ha vinto il premio Pulitzer per i commenti nel 2024.

Già nel suo primo mandato, scrive Kara-Murza, Trump ha mostrato una deferenza e un’ammirazione per Putin che hanno lasciato perplessi non solo i leader europei, ma anche i membri della sua stessa amministrazione. Il suo incontro con Putin a Helsinki nel luglio 2018 ha portato il senatore John McCain (R-Arizona) — la voce più autorevole nella politica americana quando si è trattato di confrontarsi con i dittatori — alla dura conclusione che “nessun presidente precedente si è mai umiliato più abiettamente di fronte a un tiranno”.

Ma tutto ciò che Trump ha fatto durante il suo primo mandato impallidisce in confronto a ciò che è accaduto negli ultimi due mesi, prosegue Kara-Murza.

Il ritorno di Trump

Da quando è tornato alla Casa Bianca, ha incolpato l’Ucraina per l’invasione su vasta scala di quel paese da parte di Putin nel febbraio 2022; ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come un “dittatore senza elezioni” (una descrizione che si adatterebbe perfettamente a Putin) e lo ha portato a una resa dei conti pubblica a febbraio nello Studio Ovale; e, tra le altre cose, ha ordinato agli Stati Uniti di schierarsi con Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Guinea Equatoriale e altre dittature nell’opporsi a una risoluzione delle Nazioni Unite che condannava l’attacco di Putin all’Ucraina.

E non sono state solo parole. Trump ha sospeso l’assistenza militare degli Stati Uniti all’Ucraina, inclusa la condivisione di intelligence, lasciando il paese vulnerabile agli attacchi aerei e missilistici russi intensificati e causando centinaia di vittime ucraine, anche tra i civili.

Pochi giorni dopo il suo insediamento, il presidente ha posto fine alla maggior parte dei programmi guidati dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, compresi tutti i progetti volti a sostenere la società civile e promuovere la democrazia in paesi autoritari come la Russia. Come ha affermato Pete Marocco, il funzionario incaricato di smantellare l’USAID, in una dichiarazione giurata in tribunale, questi programmi sono stati “terminati per interesse nazionale”.

Non ricordo un momento nella storia moderna in cui un’amministrazione americana abbia ritenuto, e dichiarato pubblicamente, che sostenere i movimenti democratici contro le dittature vada contro gli interessi nazionali degli Stati Uniti.

Smantella tutto: cui prodest?

Il mese scorso, Trump ha deciso di smantellare l’Agenzia statunitense per i media globali, che supervisiona la trasmissione internazionale in 63 lingue e raggiunge circa 420 milioni di persone in oltre 100 paesi. Per i cittadini di stati autoritari come la Russia, dove i media indipendenti sono stati a lungo messi a tacere, i notiziari finanziati dagli Stati Uniti erano una fonte vitale di informazioni veritiere sui loro paesi e sul mondo. E mentre questo è un regalo non solo per Putin ma per i dittatori di tutto il mondo, dai comunisti cubani ai mullah iraniani, è stata Mosca in particolare a non riuscire a nascondere la sua gioia.

Emerge il sospetto. Vladimir Putin una volta ha ammesso che la parte preferita del suo lavoro nel KGB era reclutare agenti sotto copertura e informatori. “È stata un’esperienza colossale per me”, ha detto ai giornalisti durante un summit in Germania nel 2017. Da quando è arrivato al Cremlino un quarto di secolo fa, Putin ha usato questa esperienza a suo vantaggio, anche nei confronti dei presidenti americani. Un reclutatore di successo deve essere in grado di conquistare la fiducia e l’affetto dei suoi interlocutori, per quanto diversi possano essere.

A George W. Bush, un devoto cristiano, Putin raccontò la storia di una croce che sua madre gli aveva regalato e che sopravvisse a un enorme incendio nella sua dacia, un atto di Dio, disse. Dopo quell’incontro, Bush dichiarò notoriamente di aver “guardato l’uomo negli occhi” e di essere “riuscito a percepire la sua anima”.

A Barack Obama, che vinse la presidenza con una promessa di cambiamento, Putin offrì una controparte gradevole sotto forma del “presidente” fantoccio Dmitry Medvedev, che non aveva alcun potere reale ma teneva discorsi piacevoli sulla libertà e la modernizzazione e una volta si fece un selfie con l’iPhone con Steve Jobs. Durante il suo primo mandato, Obama perseguì un “reset” sfortunato con il Cremlino.

L’approccio a Donald Trump, secondo Putin, era lusinghe personali e carezze al suo ego. Così, ha raccontato all’inviato in visita alla Casa Bianca Steve Witkoff di aver pregato per Trump, “il suo amico”, dopo l’attentato alla sua vita, e di aver commissionato un dipinto di Trump che Witkoff ha puntualmente consegnato allo Studio Ovale, lasciando il presidente degli Stati Uniti “chiaramente commosso”.

Altro segnale d’allarme: “Grandi rischi incombono mentre Trump sovverte la politica statunitense sulla Russia” e il titolo di una analisi di Matt Spetalnick pubblicata da Reuters.

Quando il presidente russo Vladimir Putin lanciò l’invasione dell’Ucraina circa tre anni fa, scrive Spetalnuck, l’allora presidente degli Stati Uniti Joe Biden assunse una ferma posizione di solidarietà con Kiev, creò un baluardo di alleati europei e incaricò consiglieri veterani di isolare Mosca economicamente e diplomaticamente.

L’approccio di Washington è cambiato radicalmente dopo l’arrivo di Trump alla presidenza degli USA.

Russi e americani si sono incontrati appena un mese dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca: l’Ucraina e i partner della NATO sono stati messi da parte da un team relativamente inesperto di collaboratori di Trump e con concessioni concesse a Putin prima ancora che i colloqui iniziassero.

La fretta di Trump di imporre la fine della guerra russa in Ucraina ha alimentato i timori di un accordo di pace con Putin che potrebbe compromettere la sicurezza di Kiev e dell’Europa e alterare lo scenario geopolitico.

“Il fatto davvero preoccupante è che Trump ha trasformato la Russia da paria a partner privilegiato nel giro di pochi giorni. Ciò ha un prezzo”, ha affermato Brett Bruen, ex consigliere di politica estera dell’amministrazione Obama.

Anche prima dei colloqui, i politici europei hanno accusato Trump di aver fatto concessioni gratuite a Mosca, escludendo l’adesione dell’Ucraina alla NATO e dicendo che era un’illusione per Kiev credere di poter riconquistare il 20% del suo territorio ora sotto il controllo russo. Alcuni critici hanno condannato Trump per quello che hanno detto equivaleva a un accomodamento.

L’esclusione dell’Ucraina ha segnato un netto allontanamento dal mantra di Biden e della NATO “niente sull’Ucraina senza l’Ucraina”.

E l’assenza di rappresentanti europei ha accresciuto le preoccupazioni degli alleati degli Stati Uniti.

La possibilità che Trump fosse disposto a rinunciare a troppo in cambio di poco da parte di Putin ha contribuito a spingere i governi europei a discutere la possibilità di inviare truppe di peacekeepingper sostenere un eventuale accordo sull’Ucraina.

Non c’è stato alcun segnale immediato che i russi abbiano offerto concessioni.

Finora il ministro degli esteri russo Lavrov e l’assistente del Cremlino per la politica estera Yuri Ushakov, due veterani che hanno trascorso complessivamente 34 anni nei loro attuali ruoli, hanno negoziato con tre assistenti di Trump nel loro primo mese di lavoro: il Segretario di Stato Marco Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e l’inviato di Trump Steve Witkoff.

“Il team americano non ha quasi nessuna esperienza in trattative internazionali di alto livello, nessuna competenza regionale su Ucraina e Russia e nessuna conoscenza rilevante di una lingua straniera”, ha scritto su X Timothy Snyder, professore alla Yale University ed esperto di Russia.

C’è chi lo ha descritto come “un’ora da dilettanti” per l’apparato di sicurezza nazionale di Trump.

Il democratico Jake Auchincloss, copresidente del gruppo parlamentare sull’Ucraina della Camera dei rappresentanti, ha affermato che la Russia ha vinto il primo round.

“Il Cremlino ha normalizzato la diplomazia bilaterale escludendo l’Ucraina e la NATO e non ha rinunciato a nulla per ottenerla”, ha detto alla Reuters.

Tre funzionari dell’intelligence occidentale hanno dichiarato a Reuters di non aver riscontrato nuove prove che suggeriscano un cambiamento negli obiettivi di Putin, affermando che intende mantenere tutto il territorio conquistato dalle sue forze armate con l’obiettivo a lungo termine di espandere il suo raggio d’azione all’interno dell’Europa.

“Putin non si fermerà all’Ucraina”, ha detto a Reuters Darius Jauniškis, direttore del Dipartimento per la sicurezza dello Stato della Lituania. “C’è un sincero desiderio di porre fine alla guerra? Non credo”.

Anche Roger Wicker, collega repubblicano di Trump e presidente della Commissione per le forze armate del Senato, ha convenuto che non ci si può fidare di Putin nei colloqui sull’Ucraina.

“Putin è un criminale di guerra”, ha detto Wicker alla CNN.

Alla domanda sul commento di Trump secondo cui Putin vorrebbe la pace, Wicker ha aggiunto: “Quello che possiamo fidarci dei russi è che facciano qualsiasi cosa a loro vantaggio, che prendano misure temporanee”.