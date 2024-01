Arrivano i supermercati senza cassa. Nei prossimi anni resterà un lavoro umano?

La notizia è questa: quest’anno, raccontano le cronache, potrebbe essere l’anno dei supermercati senza cassa. Che vuol dire senza cassa? Vuol dire che puoi entrare nel supermercato, prendere quel che vuoi e uscire senza passare, appunto, per nessuna cassa. Lo scontrino ti apparirà direttamente sullo smartphone e il pagamento verrà effettuato con l’app. Bello. La tecnologia va avanti ed è normale che piano piano si diffonda sempre di più anche nel mercato del lavoro. Unico problema: resterà in piedi nei prossimi anni un qualche lavoro umano?

Come si adatterà la società del futuro alle nuove tecnologie?

Programmatori e informatici a parte, tra intelligenza artificiale e nuove tecnologie nei prossimi anni qualcuno riuscirà ad avere ancora una qualche forma di lavoro stabile?

Il problema riguarda più o meno tutti. Giornalisti compresi. E non è un problema che bisognerà affrontare nei prossimi anni ma un qualcosa con cui già conviviamo.

Il mondo del lavoro è già stato travolto dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale. In Italia, dove siamo sempre un po’ arretrati su tutto, non ce ne siamo ancora accorti più di tanto ma ormai è così. Forse tra i primi che se ne accorsero nella nostra Penisola furono i casellanti dell’autostrada sostituiti ormai quasi del tutto dalle casse automatiche. Che di certo non chiedono adeguamenti all’inflazione.

Quindi, per fare un esempio: come si guadagneranno da vivere i cassieri di oggi nel futuro? Come si potrà guadagnare denaro senza lavoro? Riusciremo a coprire con nuovi lavori i lavori che si stanno perdendo e che si perderanno sempre di più nei prossimi decenni per colpa delle nuove tecnologie?

Bisognerà dissociare il collegamento tra il lavoro e lo stipendio come immaginano tutti quelli che sono a favore del Reddito universale o di cittadinanza come lo chiamiamo in Italia?

Il futuro di milioni di lavoratori di oggi e forse non di domani passerà da questo snodo. Dalle risposte da queste domande. Ned Ludd e il luddismo persero contro la rivoluzione industriale. E nessun Ned Ludd dei giorni nostri riuscirà a distruggere o ad hackerare tutti i robot, tutte le tecnologie, le automatizzazioni e tutti i programmi di intelligenza artificiale che da qui ai prossimi anni rivoluzioneranno il pianeta.