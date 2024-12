Assegno Unico 2025, arrivano le buone notizie: aumento importi e mille euro per i nuovi nati

Assegno Unico 2025: arrivano grandi novità per tutti i nuovi nati. Possono tirare un sospiro di sollievo le famiglie italiane.

Negli ultimi anni, il tema del sostegno ai nuclei familiari è divenuto un punto cruciale nella settore economico italiano. Il Governo Meloni ha studiato diverse misure per aiutare le famiglie in difficoltà ed ha rinnovato anche l’assegno unico che rappresenta un’agevolazione significativa ed incisiva per molti.

Trattasi di un contributo economico destinato a tutti i genitori che hanno figli a carico, introdotto per rendere più equo e dignitoso il sistema del sussidio economico. L’assegno unico è stato ufficialmente introdotto nel 2021, ha sostituito diverse agevolazioni precedenti, come ad esempio gli assegni familiari e il bonus per le famiglie con basso reddito.

Assegno Unico 2025 cambia tutto: mille euro per i nuovi nati

Viene riconosciuto in ragione di diversi requisiti, come il numero dei figli e il reddito complessivo familiare. Questa misura ha il fine di sostenere i genitori facilitando la crescita dei figli. Sono tanti gli italiani che beneficiano di tale misura ed ora è giunta un’importante novità per il 2025.

Tra le modifiche più rilevanti c’è l‘accesso al bonus nido, trattasi di un’agevolazione economica destinata ai genitori che iscrivono i figli presso strutture per l’infanzia, come asili nido e micronidi. Il contributo ha lo scopo di contenere i costi e consentire alle famiglie di avere un miglior bilanciamento tra lavoro e l’adempimento degli oneri familiari.

Con la Legge di Bilancio 2025 dunque l’assegno unico non sarà più considerato ai fini del calcolo dell’ISEE per il bonus nido e ci saranno molti benefici derivanti da queste modifiche. Le famiglie dunque potranno accedere al bonus nido anche se posseggono un ISEE leggermente superiore alla soglia stabilita.

Inoltre escludendo l’assegno unico dal calcolo ISEE, si semplifica l’iter burocratico per ottenere il bonus nido. Il Governo mira a sostenere i genitori, permettendo questi di lavorare serenamente e contribuendo dunque alla crescita delle donne nel mercato del lavoro.

Un’altra importante modifica è rappresentata dalla carta per i nuovi nati. Si tratta di un contributo di 1.000 euro che è destinato ai bambini che nasceranno nel 2025 e, alle famiglie con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

Sommando le varie agevolazioni, i nuclei familiari con bambini nati nel 2025 potranno contare su un sostegno complessivo di 4.600 euro potendo sostenere tutte le spese relative alla crescita dei minori.

Trattasi, dunque, di una modifica che consentirà ai nuclei familiari italiani di non arrancare alla fine del mese, potendo dividersi serenamente tra lavoro e famiglia e, garantendo ai propri figli tutto ciò di cui hanno bisogno.