Auto cinesi, crolla l’import in Italia. È l’effetto dogane

Auto dalla Cina all’Italia. Una tabellina di pochi numeri illustra meglio di tante parole il crollo della esportazioni in Europa e in particolare in Italia dalla Cina. La tabella è pubblicata dal South China Morninh Post, autorevole quotidiano in lingua inglese di Hong Kong.

Complessivamente l’export cinese verso l’Europa è calato del 20% nei primi 5 mesi del 2024. Quello in Italia è precipitato del 65% riducendosi ad appena 41 milioni di dollari su un totale di oltre 5 miliardi. Veniamo in fondo alla tabella, dopo la Slovenia e la Polonia. Segno che le nostre barriere doganali sono efficaci e anche conferma la grave crisi del mercato italiano dell’auto.

Il fenomeno evidentemente preoccupa i cinesi anche in vista dei prossimi sviluppi in America. Da Pechino Kinling Loi si chiede: “L’UE e la Cina formeranno un fronte unito contro l’offensiva tariffaria di Trump?”

Europa e Cina unite da Trump?

La risposta è che con i colloqui Cina-UE sui dazi sui veicoli elettrici fermi, gli analisti riflettono sulla probabilità di un’alleanza difficile nel secondo mandato di Trump. Mentre i negoziati tra Cina e Unione Europea sui dazi sui veicoli elettrici (EV) emanano segnali contrastanti, gli esperti hanno affermato che i colloqui e il loro esito saranno utili per determinare lo stato delle relazioni commerciali durante il secondo mandato del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, che si avvicina rapidamente.

Ll’emittente tedesca N-TV ha citato le osservazioni del presidente della commissione per il commercio del Parlamento europeo, secondo cui un accordo era vicino. Ma sia Bloomberg che Reuters, citando fonti, hanno affermato che “non è cambiato molto” dal 2 novembre, quando i funzionari dell’UE sono arrivati ​​a Pechino per “colloqui tecnici”.



Un segnale dai negoziati

Senza annunci ufficiali sui progressi da entrambe le parti, gli osservatori stanno prestando molta attenzione a qualsiasi sviluppo dei negoziati, ansiosi di un segnale su come i due gestiranno la loro relazione economica in quello che probabilmente sarà un ambiente commerciale più teso.

“Non sono troppo ottimista [sulle relazioni commerciali tra Cina e UE], ma sono almeno più ottimista di prima dell’elezione di Trump”, ha affermato He Weiwen, ex consigliere commerciale presso i consolati cinesi di New York e San Francisco. “L’esigenza oggettiva dei reciproci mercati [dovrebbe] aumentare sotto Trump, poiché ci aspettiamo un approccio più protezionistico e unilaterale dagli Stati Uniti nel gestire il commercio”.

Trump, che aveva già promesso di aumentare i dazi dal 60 al 100 percento sui prodotti cinesi in varie tappe della campagna elettorale, ha annunciato che avrebbe imposto un dazio del 10 percento immediatamente dopo l’insediamento tramite ordine esecutivo. Ha anche rivelato i suoi piani per tassare i prodotti canadesi e messicani del 25 percento.

Esportazioni di veicoli elettrici dalla Cina verso i paesi dell’UE (top 10), gennaio-maggio 2024

Tabella con 3 colonne e 11 righe