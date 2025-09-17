È una città che da anni rappresenta un laboratorio di innovazione e eccellenza nel panorama della cucina. È anche uno dei centri dove il food delivery è

abitudine più radicata in Italia. Deliveroo celebra Milano attraverso dieci illustrazioni speciali realizzate a quattro mani con dieci artisti legati alla città. Le immagini create sono state riprodotte su tradizionali piatti da pizza: uno dei cibi più ordinati online, uno dei più consumati nei ristoranti e ovviamente uno dei simboli della tradizione culinaria italiana.

Le illustrazioni, che rappresentano l’interpretazione degli artisti per descrivere Milano e il food delivery, diventano un’edizione limitata tutta da scoprire. I consumatori, da oggi, potranno ricevere i piatti ordinando su Deliveroo da una delle tre famose pizzerie di Milano che hanno scelto di aderire al progetto: Auumm, Pizzeria Positano e Sciuè.

Le dieci creatività, che saranno anche raccontate sui social in dieci episodi, sono firmate da alcuni degli illustratori più noti a Milano: Linea Daria, Diari di Brodo, Gra.phichette, Martina Filippella, Elisa Puglielli, Silvia Bairo, Serena Gianoli, Luca di Bartolomeo, Lucille Ninivaggi, Ale Zeni. L’iniziativa, lanciata da Deliveroo nell’anno dei festeggiamenti per i 10 anni di attività nella città di Milano, è stata possibile grazie alla collaborazione con le agenzie Yoonik e Sukai Creative Agency.