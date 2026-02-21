Enel S.p.A., attraverso le società interamente controllate Enel Green Power North America EGPNA Project Holdco 2, ha firmato accordi con Excelsior Energy Capital per l’acquisizione di un portafoglio di impianti eolici e solari, situati negli Stati Uniti, con una capacità installata complessiva di 830 MW e una produzione attesa media annua pari a circa 2,1 TWh. Gli accordi prevedono un corrispettivo pari a circa 1 miliardo di dollari USA (equivalente a circa 850 milioni di euro) soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni. L’enterprise valueriferito al 100% del portafoglio è pari a circa 1,3 miliardi di dollari Usa. Il corrispettivo per l’acquisizione sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente.

A seguito del perfezionamento dell’operazione, si stima che a regime l’effetto netto positivo sull’EBITDA ordinario consolidato del Gruppo Enel sarà di circa 145 milioni di dollari Usa l’anno, equivalenti a circa 125 milioni di euro. Inoltre, si prevede che il Gruppo Enel raggiungerà in Nord America una capacità installata interamente rinnovabile di circa 13 GW tra eolico, solare e impianti di accumulo.

Il closingdell’operazione, previsto nel terzo trimestre del 2026, è subordinato ad alcune condizioni sospensive caratteristiche per questo tipo di operazioni, tra le quali il rilascio delle autorizzazioni richieste dalle normative statunitensi applicabili.

L’operazione è in linea con la strategia del Gruppo Enel, che prevede la crescita della propria capacità di generazione da fonti rinnovabili anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio in Paesi Tier 1 (Brownfield).