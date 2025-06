Se siete sempre stressati sul lavoro, vi spetta un risarcimento: il vostro datore di lavoro vi deve pagare.

Purtroppo, sono molte le persone che si ritrovano ad essere davvero molto stressate a causa del loro lavoro. Lo stress le logora, le ore continue senza sosta non aiutano in questo senso e a volte può capitare che anche l’ambiente non sia proprio quello giusto per un o una professionista, se non addirittura deleterio.

Il comportamento di alcuni datori di lavoro può essere spesso dannoso, anche se in molti pensano di poter soltanto resistere e andare avanti con le proprie forze e basta, accettando talvolta umiliazioni vere e proprie.

Ma non è assolutamente detto che debba essere per forza così. A dirlo non siamo noi, ma la Corte di Cassazione, che tramite una straordinaria e potenzialmente rivoluzionaria sentenza può davvero cambiare la vita di milioni di italiani e italiane: cerchiamo di capire di che cosa si tratta nello specifico.

Risarcimento per lo stress sul lavoro: cambia tutto grazie a una sentenza

Un direttore generale ASL intendeva attuare un progetto di riorganizzazione della sede amministrativa centrale dell’enete. In questo modo, sarebbe stato eliminato l’ufficio legale interno alla struttura, il che ha portato un’avvocata in servizio all’ASL a fare causa. Questa potenziale decisione, secondo un’analisi più profonda, è apparsa in maniera davvero molto conflittuale nelle relazioni professionali del luogo di lavoro. E così il giudice d’appello ha sottolineato il comportamento del direttore generale che ha contribuito alla prosecuzione del clima tossico fra i colleghi in conflitto.

Non essendosi impegnato a sufficienza per riportare una situazione di serenità, si è arrivati quindi al punto di considerarlo comunque colpevole. Perché, anche se non si può effettivamente parlare di mobbing diretto del datore di lavoro, si può considerare violata la tutela delle condizioni di lavoro. L’imprenditore è infatti sempre tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Consentire di mantenere un ambiente nocivo, ostile e profondamente stressante può dunque essere eccome dannoso per un dipendente. E’ responsabilità per danno biologico anche nel caso in cui il capo non agisce in maniera tale da ridurre gli effetti negativi del lavoro. Stando così le cose, arriviamo a una riflessione finale: questa sentenza è molto importante perché afferma che un ambiente psicologicamente tossico è un fatto ingiusto e contro cui è possibile (e in certi casi doveroso) tutelarsi in tribunale.