Starbucks ha scelto Brian Niccol di Chipotle Mexican Grill come nuovo CEO con una mossa a sorpresa e le azioni sono volate alle stelle, dice la cronaca di Svea Herbst-Bayliss, Granth Vanaik e Waylon Cunningham per Reuters.

Brian Niccol, il nuovo amministratore delegato, è noto per aver rilanciato la catena di burrito per guidare una svolta, in una mossa scioccante che ha fatto salire le azioni della catena di caffè del 24%.

Niccol sostituisce Laxman Narasimhan, il cui mandato è durato solo un anno e mezzo dopo essere stato originariamente nominato CEO nel marzo 2023 per progettare una “reinvenzione” della più grande catena di caffè del mondo. Da allora, il titolo ha continuato a vacillare, perdendo quasi un quarto del suo valore.

Starbucks sotto pressione dagli azionisti

Eredita diverse sfide dal colosso del caffè, che ha subito pressioni da parte dell’investitore attivista Elliott Investment Management per migliorare la propria attività, e ha sofferto dell’aumento della concorrenza e dell’indebolimento della domanda negli Stati Uniti e in Cina.

La nomina di Niccol è un colpo di stato per Starbucks, poiché le vendite annuali di Chipotle sono aumentate da quando è entrato nel 2018 e le azioni sono più che triplicate negli ultimi cinque anni.

“Questa è una vittoria significativa per Starbucks. Niccol si è guadagnato il rispetto e la fiducia della comunità degli investitori e gli verrà concesso il margine di manovra tanto necessario per effettuare investimenti e il tempo per ribaltare Starbucks”, ha affermato l’analista di BTIG Peter Saleh.

Starbucks era stato messo sotto pressione da Elliott, che aveva costruito una quota di 2 miliardi di dollari. L’hedge fund aveva suggerito a Starbucks di espandere il proprio consiglio di amministrazione e di nominare direttore il dirigente di Elliott Jesse Cohn, sebbene non chiedesse un cambio di amministratore delegato.

Fonti che hanno familiarità con Starbucks hanno detto che l’ex CEO Howard Schultz ha fatto pressioni sui membri del consiglio per cercare di risolvere i problemi della società senza offrire un posto nel consiglio all’investitore attivista.

Elliott ha affermato che la nomina di Niccol è stata “un passo avanti di trasformazione” per l’azienda. “Siamo ansiosi di continuare il nostro impegno con il Consiglio mentre lavora verso la realizzazione del pieno potenziale di Starbucks”, ha affermato Elliott in una nota.

Ritiro o bar?

Starbucks ha recentemente modificato il suo modello per concentrarsi sugli ordini di ritiro e consegna mobile piuttosto che sui bar allestiti per lunghe visite.

Quando è stato chiesto alla CNBC se l’attivista Elliott fosse stato consultato riguardo al cambiamento, il presidente del consiglio di amministrazione di Starbucks, Mellody Hobson, ha risposto di no.

Anche Trian Fund Management, un’altra società di investimento attivista che si è scontrata con Walt Disney quest’anno, possedeva azioni di Starbucks e ha avuto conversazioni con Hobson, secondo le fonti. Soddisfatto della nomina, il fondo ha ora venduto la sua posizione.

Le azioni di Starbucks hanno registrato un aumento percentuale record in un giorno, raggiungendo il massimo di oltre cinque mesi. Martedì le azioni Chipotle hanno chiuso in ribasso del 7,5%.

Craig Garthwaite, professore alla Kellogg School of Management della Northwestern, ha affermato che Niccol “ha preso una catena di ristoranti fast food di alto livello e l’ha migliorata in precedenza, e questo è ciò che Starbucks è oggi, un ristorante fast food. Per Niccol questa potrebbe essere la sfida finale”. nel correggere la percezione che grava sull’azienda e sui problemi aziendali.”

A maggio, pochi giorni dopo che Starbucks aveva tagliato le sue previsioni di vendita annuali, Schultz aveva scritto sul suo account LinkedIn che le sue operazioni negli Stati Uniti erano state la “ragione principale della sua caduta in disgrazia” e che i dirigenti senior dovevano trascorrere più tempo con i lavoratori.

Starbucks alla fine di luglio ha registrato un calo del 6% nelle transazioni comparabili negli Stati Uniti per il suo ultimo trimestre.

Sotto Narasimhan, Starbucks si è allontanato dalla dura posizione di Schultz nei confronti di Workers United, il sindacato che cerca di organizzare la propria forza lavoro statunitense. A febbraio, la catena ha annunciato colloqui che hanno avviato un processo di negoziazione del contratto nazionale per gli oltre 400 negozi sindacalizzati.

Niccol, che inizierà il 9 settembre, diventerà solo il sesto CEO di Starbucks nei suoi oltre 50 anni di storia, con il fondatore Schultz alla guida dell’azienda per 23 anni in tre periodi separati.

Il CFO Rachel Ruggeri ricoprirà il ruolo di CEO ad interim di Starbucks fino all’avvio di Niccol.

Chipotle ha affermato che il consiglio di amministrazione ha nominato Scott Boatwright, direttore operativo, amministratore delegato ad interim.

Niccol, laureato in ingegneria presso l’Università di Miami, è entrato in Chipotle nel 2018 da Taco Bell e ha aiutato l’azienda a superare le epidemie di salmonella ed E.coli in diversi punti vendita.

“(Niccol) è un riparatore, un agente e un esecutore testamentario”, ha affermato Thomas Hayes, presidente di Great Hill Capital.