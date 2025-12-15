In questa città italiana la benzina costa veramente poco e 50 euro riescono a bastare davvero per un bel po’.

Negli ultimi anni, il costo dei carburanti ha subìto un importante saliscendi, ma in linea generale, i prezzi sono aumentati un po’ ovunque, in particolare sulle autostrade. Le ragioni sono da ritrovare nei costi del petrolio, che a livello internazionale hanno avuto una significativa impennata.

E, come sappiamo, l’andamento dei costi del petrolio ha molto peso sul prezzo finale, quello che paghiamo alla pompa di benzina. Nel nostro Paese entrano in gioco anche altri fattori, come ad esempio imposte, accise, mercato, per cui il costo finale è influenzato così pesantemente dalle variazioni internazionali.

Il saliscendi è quindi dovuto ai suddetti fattori. Sono in tanti, per tutte queste ragioni, a scegliere di fare benzina nelle stazioni in cui costa meno. Questo perché, soprattutto chi viaggia per lavoro, ha bisogno di spendere meno, per non alleggerire troppo il portafogli.

Nel nostro Paese c’è una località dove si spende davvero pochissimo per la benzina, e questo consente di risparmiare molto e averne a disposizione per un lungo lasso di tempo.

Benzina a prezzi bassissimi in questa città: cosa devi sapere

Forse non tutti lo sanno, ma in provincia di Siracusa, c’è un paesino in cui i prezzi della benzina sono davvero molto bassi e in cui conviene fare rifornimento.

Stiamo parlando di Melilli, il cui costo medio della benzina è 1.789€/l, mentre il gasolio 1.689€/l, e GPL 0,785€/l. Si tratterebbe, da quanto si apprende, del luogo migliore, in tutta la provincia, in cui fare benzina se si intende risparmiare.

Il luogo in provincia di Siracusa in cui mettere carburante costa decisamente di più è Pachino, con la benzina che sta a 1.970€/l, mentre il gasolio a 1.880€/l.

Ad Avola il prezzo della benzina è abbastanza buono 1.799€/l, mentre quello del gasolio sta sui 2.249€/l. Ad Augusta, il costo della benzina oscilla tra 1.809 e 1.929€/l, mentre il gasolio tra 1.639€/l e 1.799€/l. A Priolo, la benzina è tra 1.779 e 1.819€/l, mentre il gasolio sta a 1.689€/l.

Nella città di Siracusa, la benzina sta tra 1.739 e 1789, e dipende dal distributore che si sceglie. Come sopraccitato, anche il distributore e il tipo di servizio scelto possono impattare sul risparmio di diversi centesimi.

In linea generale, quando si fa rifornimento, sono questi i parametri che è importante osservare, per non rischiare di spendere troppo.