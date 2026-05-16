Il capo dell’ala militare di Hamas a Gaza, Izz ad-Din al-Haddad, è stato eliminato: lo ha confermato oggi l’Idf. Secondo quanto riportato da Kan, Al-Haddad è stato ucciso ieri sera in un edificio residenziale nel quartiere di Rimal a Gaza. Anche Hamas ha confermato la notizia e i media della Striscia di Gaza hanno iniziato a trasmettere immagini della cerimonia funebre del leader dell’organizzazione terroristica. Una fonte israeliana ha affermato che gli Stati Uniti erano stati informati in anticipo che Israele stava dando la caccia ad al-Haddad. Il gruppo terroristico non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma le foto del funerale mostrano un “manifesto da martire” dedicato a Haddad.