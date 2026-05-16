I media delle Maldive danno per deceduto il sub delle forze armate delle Maldive che stamane si era immerso per cercare i corpi dei quattro sub italiani. Il soldato era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Nelle scorse ore il ministero del Turismo dell’arcipelago ha dichiarato che la licenza di esercizio della ‘MV Duke of York’, la safari boat dei cinque sub italiani morti durante l’immersione, è stata sospesa in seguito all’incidente avvenuto nella provincia. Il Ministero ha affermato che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell’incidente. Il ministero ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei turisti e ha ringraziato coloro che si sono impegnati nelle ricerche. Ha affermato inoltre che le autorità sono impegnate nelle continue ricerche degli altri quattro corpi non ancora recuperati.