Benzina e diesel, quanto costano oggi: lieve rialzo ma si attende un’impennata già da domani
In lievissimo rialzo questa mattina le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Già domani, tuttavia, secondo Staffetta Quotidiana i valori dovrebbero ricominciare a salire con una certa decisione, sulla spinta dei nuovi rialzi che si registrano questa mattina sui prezzi consigliati dei maggiori marchi.
Il listino di Staffetta Quotidiana
Corrono le quotazioni dei prodotti raffinati , mentre il petrolio, pur in calo, permane sopra i cento dollari. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina:
- benzina self service a 1,842 euro/litro (+1 millesimo);
- diesel self service a 2,071 euro/litro (+1);
- benzina servito a 1,975 euro/litro (+2);
- diesel servito a 2,203 euro/litro (+3);
- benzina self service in autostrada 1,929 euro/litro
- benzina servito in autostrada 2,179 euro/litro;
- gasolio self service in autostrada 2,135 euro/litro;
- gasolio self service servito in autostrada 2,388.