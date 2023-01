Benzina a due euro al litro, anzi di più, anzi in autostrada quasi a 2,5. E gasolio che arriva a costare più della benzina. Con riflesso tutto italiano di chi è la “colpa”, con chi bisogna prendersela? Con i prezzi della materia prima, il petrolio? Con i costi della raffinazione? Con il carico fiscale sui carburanti? Con un sistema socio-economico-produttivo che per decenni e decenni ha puntato tutto sul trasporto merci su ruote? Con l’inflazione? No, no, no. La colpa non può che essere della “speculazione”, cioè dei cattivi che, annidati e pronti all’agguato, appena possono come predatori attaccano e poi si spartiscono il bottino del prezzo aumentato. Aumentato, è ovvio, senza alcun motivo e ragione che non sia appunto la “speculazione”.

Ministri e Procure

Ministro del governo Meloni ha fatto sapere che sopra i due euro al litro è speculazione, o quasi. E che governo…Governo che? Governo nulla perché nulla o quasi può. Se non un po’ di scena a favore di telecamere e agenzie di stampa. Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo: hai visto mai ci sia irregolarità, trust dell’aumento del prezzo tale da configurare reato? Indagine per così dire d’ufficio, per dovere d’ufficio. Non si troverà nessun colpevole perché colpevoli di cosa? Speculazione? E cosa è speculazione?

Se la fa lui, se lo faccio io…

Speculazione è nel luogo comune farci troppi soldi sopra. E quando è che che diventano troppi? Un investimento remunerativo è speculazione? Un risparmio che frutta è speculazione? Senza farsi troppe domande la gente (e la politica e l’informazione che la gente rappresenta) dicono speculazione quando il prezzo della merce sale visibilmente e marcatamente. Però è speculazione quando sale il prezzo della merce altrui. Speculazione è quando è lui, l’altro, ad alzare il prezzo della sua merce. Se invece ad alzare il prezzo della mia merce sono io (io fornitore, professionista, esercente, commerciante…) allora non la si chiama più speculazione, non sia mai. Si tratta, se alzo io il prezzo della mia merce, di giusto prezzo. Prezzo adeguato alle condizioni, anzi prezzo minimo che posso fare visto i tempi che corrono…