Dopo l’aumento del 4% registrato nel 2024, le bollette dell’acqua continueranno a crescere anche nel 2025. Lo segnala un’indagine del sindacato Uil, che stima un rincaro medio del 5%, con punte tra il 7% e il 9% nei capoluoghi di provincia. Secondo i dati elaborati sulla base di fonti Istat e delle delibere dei gestori, una famiglia tipo composta da tre persone, con un consumo annuo di 180 metri cubi, passerà da una spesa di 473 euro nel 2024 a 497 euro nel 2025. Un incremento secco di 24 euro.

Le città più economiche (e i rincari più evidenti)

Nel 2024 Savona si era distinta come la città con le bollette più leggere, seguita da Trento e Milano. Ma nel 2025 la situazione muterà. Trento salirà in testa per economicità con una bolletta media di 193 euro, seguita da Savona (204 euro, in crescita rispetto ai 159 dell’anno precedente) e Milano (205 euro). Nonostante rimangano le più “economiche”, anche in queste città i rincari saranno significativi. La media nazionale stimata nel 2025 si attesta sui 497 euro.

Il podio delle più care e l’allarme Uil

Livorno manterrà il triste primato di città con le bollette dell’acqua più salate: 844 euro, +4,97% rispetto al 2024. Seguono Frosinone e Pisa, entrambe con 837 euro. La classifica delle dieci città più care è dominata da capoluoghi del Centro Italia, in particolare della Toscana.

Il segretario confederale della Uil, Santo Biondo, ha sottolineato: “Non possiamo accettare che milioni di cittadine e cittadini paghino per un servizio che talvolta non ricevono o che presenta delle oggettive inefficienze”. Il problema, spiega, “è strutturale, è nella mancata programmazione e nella gestione non adeguata di molte amministrazioni locali”.

La Uil chiede quindi trasparenza sui fondi PNRR, un piano di sostegno ai comuni del Sud e interventi urgenti sulle reti idriche per ridurre le perdite e garantire un servizio essenziale uniforme su tutto il territorio.