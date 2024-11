Bollette di casa quasi gratis grazie al nuovo sistema per azzerare i costi: basta inviare questo documento ed è fatta

Azzerare quasi del tutto i costi delle bollette di luce e gas è possibile grazie a questo documento: basta inviarlo per ottenere lo sconto.

Risparmiare sulle bollette di luce e gas è diventata ormai una vera e propria sfida a causa del caro energia che sembra non voler risparmiare niente e nessuno, nemmeno i più parsimoniosi, e in tal ottica trovare soluzioni legali, sicure e semplici è un’arte che richiede impegno e attenzione. Se staccare gli elettrodomestici dalla presa o ridurre al minimo i consumi non basta più però, sappi che esiste una possibilità sorprendente: tramite la Dichiarazione dei Redditi, infatti, puoi addirittura azzerare i costi delle utenze, o quasi.

Non tutti sanno che la compilazione della Dichiarazione dei Redditi, se fatta con cura, può restituire somme importanti di denaro a fine anno. In altre parole, anche se spesso è vissuta come un momento stressante e complicato, il modello 730 è uno strumento prezioso per ottenere detrazioni fiscali su diverse spese, incluse quelle legate all’energia. Lo sapevi infatti che puoi anche detrarre parte della bolletta della luce? È semplicissimo.

Bollette alle stelle: azzera i costi col 730

Per poter beneficiare di questa opportunità, innanzitutto è essenziale conservare tutta la documentazione necessaria e assicurarsi che i pagamenti delle utenze siano stati effettuati in modo tracciabile, tramite bonifico bancario o postale. Solo così potrai accedere alle agevolazioni fiscali che potrebbero ridurre i costi delle bollette quasi a zero.

C’è da dire però che molti italiani pensano che le detrazioni fiscali si limitino a spese sanitarie o per la casa in affitto. In realtà, puoi includere nel modello 730 spese spesso dimenticate, come quelle condominiali, assicurative, per i trasporti pubblici, spese funebri e ovviamente quelle energetiche.

Giusto per rendere l’idea, le detrazioni per gli interventi energetici permettono di recuperare dal 50% al 65% delle spese sostenute, insomma non poco e questo vale non solo per il pagamento delle bollette, ma anche per interventi tecnici svolti da elettricisti o professionisti. Se hai affrontato quindi lavori per migliorare l’efficienza energetica della tua abitazione, come installazioni di sistemi di illuminazione più efficienti o riparazioni, potresti ottenere un rimborso significativo che si accumula a quello per le bollette.

Insomma, da oggi in poi hai più di un motivo valido per compilare correttamente la Dichiarazione dei Redditi che può trasformarsi in una vera ancora di salvezza per il tuo portafoglio: così le bollette non ti spaventeranno più.