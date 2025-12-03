Il Lazio entra ufficialmente nel gruppo delle Regioni che consentono di pagare il bollo auto tramite domiciliazione bancaria. Un sistema semplice che offre diversi vantaggi ai contribuenti. Il più significativo è lo sconto sull’imposta, fissato al 10%. Per esempio, con un bollo da 200 euro il risparmio è di 20 euro. Ma i benefici non si limitano al costo inferiore: l’addebito sul conto è automatico, evitando dimenticanze, disguidi e la necessità di accedere all’home banking o recarsi in un’agenzia. Per attivare il servizio basta entrare, con Spid, Cie o Cns, sulla piattaforma Aci dedicata e compilare la richiesta. Lo sconto, però, è garantito solo se la domiciliazione risulta attiva entro la fine del mese precedente alla scadenza del pagamento.

Come funziona in Lombardia

La domiciliazione bancaria è già attiva da tempo in Lombardia, dove l’agevolazione è ancora più alta: il 15% sul totale dell’imposta. La Regione ricorda che il pagamento avviene automaticamente nell’ultimo giorno utile, riducendo il rischio di sanzioni per ritardi. È prevista una piccola commissione di 1 euro per ogni addebito e la domiciliazione può essere revocata in qualsiasi momento, purché entro il mese precedente alla scadenza del pagamento. Il sistema ha riscosso un buon successo, grazie alla combinazione di risparmio e comodità.

La situazione in Campania e le prospettive future

Anche la Campania consente il pagamento del bollo tramite domiciliazione bancaria, con uno sconto del 10%, in linea con quanto stabilito dal Lazio. Sommando gli abitanti di queste tre Regioni, oltre un terzo degli italiani può già beneficiare di una riduzione tutt’altro che trascurabile sulla tassa automobilistica. In altre zone del Paese la domiciliazione non è ancora attiva, ma il quadro potrebbe presto cambiare. In Emilia-Romagna, ad esempio, è stata avanzata la richiesta di valutare l’introduzione dell’addebito diretto sul conto corrente.