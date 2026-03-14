Le spese domestiche continuano a pesare sul bilancio di molte famiglie italiane e tra le voci più costanti c’è anche la bolletta dell’acqua. Non tutti sanno però che esiste un’agevolazione pensata proprio per aiutare chi ha un reddito più basso: il Bonus acqua 2026, noto anche come bonus idrico.

Si tratta di uno sconto applicato direttamente sulla bolletta che consente di ridurre i costi del servizio idrico. Il contributo è destinato alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica e viene riconosciuto automaticamente se si possiedono determinati requisiti.

Con l’inizio del nuovo anno alcune soglie e condizioni sono state aggiornate, per cui vale la pena capire come funziona il bonus, chi può beneficiarne e quando arriva concretamente lo sconto.

Cos’è il Bonus acqua e come funziona

Il cosiddetto Bonus acqua non è un incentivo separato, ma fa parte dei bonus sociali per disagio economico regolati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

In pratica si tratta di un aiuto economico che riduce la spesa per alcuni servizi essenziali come luce, gas e acqua. Per quanto riguarda il servizio idrico, il bonus garantisce una quantità minima di acqua gratuita destinata ai bisogni quotidiani della famiglia.

L’agevolazione copre circa 50 litri di acqua al giorno per ogni componente del nucleo familiare, equivalenti a oltre 18 metri cubi all’anno per persona. Questa quantità viene riconosciuta applicando una tariffa agevolata sui consumi dell’acquedotto, oltre che sui servizi di fognatura e depurazione.

Lo sconto viene applicato direttamente nella bolletta dell’utente oppure, in alcuni casi, rimborsato in modo diverso quando la fornitura idrica è condominiale.

Chi ha diritto al Bonus acqua nel 2026

Il Bonus idrico è destinato alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica e che possiedono una specifica attestazione ISEE.

Per il 2026 il requisito principale riguarda proprio il valore dell’indicatore economico. L’agevolazione è infatti riconosciuta ai nuclei familiari con un ISEE fino a circa 9.796 euro. Il limite può salire fino a 20.000 euro nel caso di famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

L’aggiornamento della soglia tiene conto dell’andamento dei prezzi negli ultimi anni e permette a una platea leggermente più ampia di accedere allo sconto.

Oltre alla condizione economica, è necessario che la persona intestataria della bolletta sia residente nell’abitazione in cui viene fornito il servizio idrico. Nel caso di condomini con contatore centralizzato, il bonus può essere riconosciuto anche agli utenti che non hanno una bolletta individuale.

Come richiedere il Bonus idrico

Una delle caratteristiche più utili del bonus sociale è che, nella maggior parte dei casi, non è necessario presentare una domanda specifica.

Per ottenere l’agevolazione basta compilare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE. Una volta ottenuta l’attestazione, il sistema informatico nazionale incrocia automaticamente i dati con quelli delle utenze domestiche.

Se la famiglia rientra nei requisiti previsti, lo sconto viene riconosciuto in modo automatico e applicato direttamente nella bolletta.

La DSU può essere presentata online tramite il portale dell’INPS utilizzando SPID o carta d’identità elettronica, oppure rivolgendosi gratuitamente a un CAF. È importante ricordare che l’ISEE ha validità annuale, quindi deve essere rinnovato ogni anno per continuare a beneficiare del bonus.

Quanto vale il Bonus acqua

Il valore del Bonus idrico non è identico per tutti i cittadini perché dipende dalle tariffe del servizio idrico applicate nella propria zona.

In Italia infatti i costi dell’acqua variano da regione a regione e da gestore a gestore. Di conseguenza anche l’importo dello sconto cambia in base alla tariffa locale.

In linea generale il bonus copre una parte significativa dei consumi essenziali di acqua, consentendo alle famiglie di ridurre la spesa annuale. Per conoscere il valore preciso dell’agevolazione è possibile consultare il sito del proprio gestore idrico oppure utilizzare gli strumenti informativi messi a disposizione da ARERA.

Quando arriva lo sconto in bolletta

Una delle domande più frequenti riguarda i tempi di erogazione del bonus. Lo sconto non appare immediatamente nella bolletta dopo aver presentato l’ISEE.

Di solito il processo richiede alcuni mesi perché i dati devono essere trasmessi tra diversi enti. Dopo la presentazione della DSU, l’INPS comunica le informazioni al sistema informativo nazionale che individua i gestori delle utenze interessate.

Solo dopo questa fase il gestore idrico applica concretamente lo sconto. In genere il bonus compare nella bolletta entro circa sei o sette mesi dalla data in cui è stato ottenuto l’ISEE.

Per le utenze condominiali il rimborso può arrivare anche tramite modalità differenti, come l’invio di un assegno o un accredito separato.

Il Bonus idrico integrativo locale

Oltre al bonus sociale nazionale, alcune regioni e comuni mettono a disposizione anche agevolazioni locali aggiuntive. Questi contributi sono finanziati dai gestori del servizio idrico o da fondi territoriali e possono aumentare ulteriormente lo sconto in bolletta.

A differenza del bonus nazionale, però, queste misure non sono sempre automatiche. In molti casi è necessario presentare una richiesta specifica attraverso il sito del gestore o tramite gli uffici comunali.

Le modalità e le scadenze cambiano da territorio a territorio, per questo è consigliabile verificare direttamente sul sito del proprio gestore idrico se sono previsti bonus integrativi nella propria area.