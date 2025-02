Il governo si appresta a varare il bonus bollette per affrontare gli aumenti in bolletta di luce e gas. Cambiano i requisiti, attenzione all’ISEE.

Era attesa la mossa del Governo sul fronte delle bollette alla luce degli aumenti dovuti alle tensioni sui mercati del gas. L’esecutivo è al lavoro per varare un nuovo decreto bollette a sostegno di famiglie e imprese messe a dura prova dai rincari di elettricità e gas. Da quel che è trapelato, la maggioranza mira a aumentare la soglia ISEE che dà accesso al bonus sociale energia (o bonus bollette).

Gli aumenti infatti rischiano di colpire duramente famiglie e imprese. Secondo le stime di Assoutenti già adesso una famiglia italiana tipo, con un consumo di 1.400 metri cubi di gas,. si trova a pagare 309 euro in più rispetto al 2024. Rispetto allo stesso periodo dell’anno passato le bollette sono cresciute del 21,1%. Insomma: tornano le preoccupazioni per i prezzi del gas alle stelle.

Bonus bollette 2025, il governo cambia i requisiti ISEE

Attualmente il bonus bollette è riconosciuto alle famiglie con un ISEE entro una certa soglia. In particolare, l’ISEE non deve essere superare i 9.530 euro per le famiglie con massimo 3 figli a carico e i 20.000 euro per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico. Negli scorsi giorni l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha annunciato la volontà di ritoccare le soglie ISEE.

L’intenzione del governo di centrodestra è quella di ampliare la platea dei beneficiari dell’agevolazione alzando la soglia ISEE necessaria per poter accedere al bonus bollette. Attualmente si discute dunque di innalzare il tetto ISEE dal limite in vigore fino ad ora (9.530 euro a 15.000 euro). In sostanza si tratta di potenziare il bonus bollette allargando le maglie dei requisiti utili per ottenerlo.

Le nuove soglie dovrebbero passare da 9.530 euro a 15.000 euro per le famiglie fino a tre figli e da 20.000 euro a 30.000 euro per le famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico). Il prossimo decreto bollette dovrebbe adottare questi nuovi limiti che mirano a supportare un maggior numero di famiglie in difficoltà davanti ai rincari del prezzo del gas.

Per l’intervento il governo dovrebbe stanziare risorse per circa 3 miliardi di euro. Il nuovo decreto sarà parzialmente finanziato grazie alle entrate extra derivanti dal rincaro del prezzo del gas e per la parte residua da ulteriori fondi che restano ancora da individuare. Come noto il decreto legge avrà una durata di sei mesi. Ma di quanto si allargherà la platea dei beneficiari?

Secondo le prime stime, l’allargamento della platea dovuto all’innalzamento del tetto ISEE potrebbe aumentare il numero dei beneficiari fino a oltre 10 milioni (circa tre milioni in più rispetto alle soglie attualmente in vigore). Il costo previsto ammonta a circa 1,5 miliardi di euro.