Il 2025 si presenta come un anno cruciale per il settore immobiliare e per tutti coloro che desiderano rinnovare la propria casa.

Il panorama delle agevolazioni fiscali legate alla casa sta subendo importanti cambiamenti nel 2025, grazie alla Legge di Bilancio che ha rivisitato le opportunità per i proprietari di immobili e coloro che aspirano a diventarlo.

Con l’obiettivo di razionalizzare le spese e indirizzare gli incentivi verso interventi prioritari come l’efficientamento energetico e la sicurezza sismica, è essenziale capire quali bonus sono stati confermati, quali sono stati modificati e quali sono stati cancellati.

Bonus ristrutturazione: conferme e novità

Il Bonus Ristrutturazione si conferma un pilastro delle agevolazioni fiscali per il 2025, mantenendo una detrazione del 50% sulle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, una novità significativa riguarda l’esclusione dei familiari conviventi dai benefici, riservando l’agevolazione solo ai proprietari di prime case. Le detrazioni per le seconde case sono state ridotte al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026. Inoltre, dal 2026 al 2027, la detrazione per le prime case scenderà anch’essa al 36%.

L’Ecobonus, che promuove interventi di efficientamento energetico, continua a essere disponibile, ma con alcune modifiche. Per le prime case, è prevista un’aliquota unica del 50%, mentre per gli altri immobili l’aliquota scende al 36%. Le detrazioni saranno ripartite in 10 rate annuali di pari importo, facilitando così la pianificazione finanziaria per i contribuenti. Queste misure sono in linea con gli obiettivi del governo per promuovere un uso più sostenibile delle risorse e ridurre l’impatto ambientale degli edifici.

Superbonus: limitazioni e opportunità

Il Superbonus, uno dei più noti bonus fiscali, continua ad essere disponibile nel 2025, ma con una detrazione ridotta al 65%. È fondamentale notare che per poter usufruire di questa agevolazione, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS) deve essere presentata entro il 15 ottobre 2024. La fruizione della detrazione sarà possibile esclusivamente tramite dichiarazione dei redditi, poiché sono state eliminate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Questo cambiamento richiederà ai beneficiari di pianificare con attenzione le proprie spese e di organizzare i lavori in modo da rispettare le scadenze.

Cancellazioni e modifiche: cosa non c’è più?

Nonostante le conferme di molte agevolazioni, alcune importanti misure sono state cancellate. Il Bonus Facciate, che prevedeva una detrazione fino al 90% per il recupero delle facciate esterne degli edifici, non è stato prorogato per il 2025, cessando di fatto il 31 dicembre 2022. Inoltre, il Bonus Verde, che consentiva una detrazione del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, non è stato rinnovato. Queste cancellazioni evidenziano una direzione più mirata della Manovra 2025 verso interventi considerati prioritari dal governo.

Con le nuove disposizioni legislative, è fondamentale che i contribuenti si informino adeguatamente sulle agevolazioni disponibili e sulle modalità di accesso. La pianificazione degli interventi edilizi diventa cruciale per massimizzare i benefici fiscali. È consigliabile consultare fonti ufficiali e professionisti del settore per ottenere informazioni aggiornate e personalizzate in base alle proprie esigenze. Questa attenzione ai dettagli potrà aiutare a sfruttare al meglio le opportunità offerte dai bonus casa e a garantire un ambiente domestico più efficiente e sicuro.