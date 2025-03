Notizie confortanti per le famiglie: a marzo arriva un bonus da 350 euro. Quello che c’è da sapere sulla nuova agevolazione.

Lo scenario economico attuale in Italia continua a essere segnato da un mix micidiale composto dai salari bassi rispetto al costo della vita e da un’inflazione elevata. Non è un mistero – lo ha confermato di recente l’Eurostat – che l’Italia sia la ‘maglia nera’ dei Paesi Ocse per potere d’acquisto. Insomma: gli stipendi italiani sono al palo ormai da diversi anni.

Secondo gli esperti la nostra economia è penalizzata dalla basse produttività. Il resto lo fanno la pressione fiscale e i rincari di generi essenziali come cibo, energia e carburante. Ce n’è in sostanza per mettere a dura prova la tenuta dei bilanci familiari. Molte famiglie fanno assegnamento sugli aiuti e sulle agevolazioni statali per fronteggiare le spese quotidiane, come il bonus da 350 euro in arrivo a marzo.

Bonus 350 a marzo: ecco chi avrà diritto alla nuova agevolazione

Il governo Meloni ha in cantiere un decreto bollette da 3 miliardi per arginare il caro energia. Si parla di estendere agli ISEE fino a 25 mila euro il bonus sociale per poter beneficiare di uno sconto in bolletta. Ma non è l’unica agevolazione messa in campo dall’esecutivo, che ha erogato un nuovo bonus da 350 euro destinato al personale scolastico femminile, per supportare le madri lavoratrici.

Il bonus da 350 euro è riservato in via esclusiva alle madri che lavorano nel settore della scuola. L’importo dell’incentivo sarà calcolato sulla base dei contributi previdenziali versati e avrà un tetto massimo pari a 350 euro mensili. Si tratta di un’esenzione contributiva che andrà ad aumentare la disponibilità finanziaria delle lavoratrici aventi diritto.

Quanto alle modalità di erogazione, il bonus verrà direttamente accreditato nella busta paga di marzo 2024. Chi non avesse ricevuto il bonus a gennaio e febbraio potrà godere di un’emissione straordinaria. L’accredito degli arretrati avverrà separatamente rispetto allo stipendio di marzo. Insomma: un’entrata extra per il bilancio familiare.

Questo bonus da 350 euro mensili fa parte di un più vasto piano di supporto alla genitorialità e dimostra l’attenzione del governo per le esigenze e il valore del settore educativo. Una preoccupazione che si traduce in questo aiuto economico riconosciuto alla madri lavoratrici attive nella scuola. Si tratta di un sostegno economico alle famiglie che incentiva un migliore bilanciamento tra vita privata e professionale.

Come presentare domanda? Le beneficiarie potranno richiedere il bonus in qualunque momento. Le modalità di richiesta e i dettagli specifici per accedere all’agevolazione saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Ministero dell’Istruzione e delle istituzioni previdenziali competenti.