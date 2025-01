Bollo auto, le prime novità 2025 si fanno sentire soprattutto sulle date di pagamento e le scadenze: ecco cosa sta cambiando

Uno degli obblighi fondamentali che vanno rispettati da tutti i contribuenti è sicuramente quello del bollo auto, soprattutto per i proprietari dei veicoli in Italia. Come spesso accade, il nuovo anno porta con se delle novità e ne cambia altre. Molti dei nostri utenti, però, sono curiosi di scoprire cosa è cambiato riguardo le date e le scadenze: siete pronti? Vi lasceremo sicuramente di stucco.

Quando sentiamo parlare di bollo auto, facciamo sicuramente riferimento ad un tributo regionale che grava su tutti i possessori di un’auto indicati dal Pubblico Registro Automobilistico. Il Bollo deve essere pagato annualmente, indipendente dal fatto che il veicolo circoli o no ed è proprio per questo che si parla di tassa di proprietà.

Inoltre, è bene anche informarvi sul fatto che la somma potrebbe dipendere e cambiare da Regione a Regione, dalla potenza del veicolo e dal suo impatto ambientale. Il Bollo può essere pagato presso l’ACI, l’Agenzia delle Entrate, online e presso le tabaccherie.

Quello per cui i nostri lettori sono molto curiosi è sicuramente scoprire a quanto ammonta il pagamento e cosa cambia nel 2025 per il fattore scadenze: andiamo a spiegarvi tutto nel dettaglio nel corso del prossimo paragrafo.

Bollo auto 2025, ecco cosa cambia per le scadenze

In molti sono curiosi di scoprire cosa cambia nel 2025 per quanto riguarda il bollo auto; sicuramente vi diciamo che il fattore discriminante rimane legato al momento in cui il veicolo è stato immatricolato. Vi sono due situazioni principali che possiamo distinguere: la prima riguarda i mezzi già registrati al Pubblico Registro Automobilistico al 1 Gennaio 2025, devono pagare il bollo entro il termine del mese successivo alla scadenza dell’annualità di validità.

Per i nuovi veicoli registrati durante l’anno, il primo pagamento deve essere effettuato entro la fine del mese di immatricolazione.

Se parliamo di un immatricolazione avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento del bollo slitta alla fine del mese successivo. Parlando di esempi concreti: se la tua macchina viene immatricolata il 25 Maggio 2025, allora il pagamento del bollo avverrà entro il 30 giugno 2025.

Circa la scadenza, invece, queste sono le scadenze per i veicoli già immatricolati al 1 gennaio 2025: