Chi gode di uno status particolare potrà beneficiare di un bonus da 1.000 euro. Quello che c’è da sapere sui requisiti.

Non serve essere raffinati esperti di economia per rendersi conto che questo è un momento non facile per le tasche di tutti quanti. E non si tratta dei dazi finora minacciati da Donald Trump agli europei. Bastano e avanzano i rincari dei beni di prima necessità avvenuti negli ultimi anni, gli stipendi rimasti al palo e in ultimo gli aumenti consistenti in bolletta per luce e gas.

Il Governo, come sappiamo, è corso ai ripari con un nuovo decreto da 3 miliardi che permetterà alle famiglie con ISEE fino a 25 mila euro di avere per tre mesi uno sconto in bolletta di 200 euro. L’esecutivo insomma torna a mettere mano alla politica dei bonus. Forse non tutti sanno però che esiste la possibilità, per chi gode di questo status, di poter accedere a un altro bonus fino a 1.000 euro.

Bonus 1.000 euro: requisiti e modalità di richiesta

Ci riferiamo al Bonus Cultura 2025, un’agevolazione riservata ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2024 e che soddisfano determinati requisiti di residenza e reddito. L’incentivo in realtà deriva dalla somma di due misure distinte: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito, entrambe di importo pari a 500 euro. La bella notizia è che sono cumulabili.

La Carta Cultura Giovani è un contributo di 500 euro e spetta a tutti i neo-maggiorenni a prescindere dal rendimento scolastico, al quale invece è legata la Carta del Merito: altri 500 euro destinati agli studenti usciti con il massimo dei voti all’esame di maturità. Come detto le due carte sono cumulabili, dunque chi soddisfa entrambi i requisiti potrà avere fino a 1.000 euro per acquistare beni e servizi culturali.

Per richiedere il Bonus Cultura occorre presentare domanda online sul sito ufficiale del Ministero della Cultura. I requisiti per ottenere l’agevolazione sono la residenza in Italia o il possesso di un permesso di soggiorno valido e un ISEE fino a 35 mila euro. Per completare la procedura – interamente online – bisognerà autenticarsi tramite SPIE o CIE.

Attenzione alla tempistica: le domande si potranno inoltrare fino al 30 giugno 2025, mentre l’importo del Bonus Cultura potrà essere speso entro il 31 dicembre 2025. Il denaro potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri e manuali scolastici, inclusi testi universitari e di approfondimento, biglietti per musei, mostre e siti archeologici, ma anche per cinema, teatro, concerti e eventi dal vivo.

L’importo potrà essere speso anche per abbonarsi a giornali, riviste e periodici digitali, per partecipare a corsi di musica, danza, teatro e lingue straniere. Il Bonus Cultura non potrà essere speso invece per l’acquisto di hardware, videogiochi o materiale tecnologico.