C’é un bonus che si è finalmente sbloccato, che fornisce aiuti alle famiglie. Scopri le modalità di richiesta.

Questo strumento di sostegno economico rappresenta un aiuto concreto per le famiglie italiane, facilitando la gestione delle spese educative nei primi anni di vita dei bambini. Con una piattaforma digitale accessibile e una procedura semplificata, i genitori possono accedere al contributo con maggiore facilità, seguendo le disposizioni normative e le tempistiche stabilite.

L’importo del bonus nido varia in base alla data di nascita del bambino. Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, le cifre sono le seguenti:

3.000 euro: per le famiglie con un ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro, suddivisi in dieci rate da 272,73 euro e una finale da 272,70 euro. 2.500 euro: per le famiglie con un ISEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro, distribuiti in dieci rate da 227,27 euro e una finale da 227,30 euro. 1.500 euro: per le situazioni in cui l’ISEE non è presente, è difforme, discordante, non calcolabile o supera i 40.000 euro, con dieci rate da 136,37 euro e una finale da 136,30 euro.

Per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, il bonus nido è più generoso:

3.600 euro: per le famiglie con un ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro, suddivisi in dieci rate da 327,27 euro e una finale da 327,30 euro. 1.500 euro: per le famiglie con ISEE non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore ai 40.000 euro.

Procedura di domanda

La scadenza per la presentazione della domanda per il bonus nido 2025 è fissata al 31 dicembre dell’anno in corso. I genitori possono inoltrare la richiesta attraverso due principali canali:

Portale ufficiale dell’INPS: utilizzando le credenziali digitali SPID (livello 2 o superiore), CIE 3.0 o CNS. Istituti di patronato: avvalendosi dell’assistenza di esperti per una corretta compilazione.

Per accedere rapidamente al servizio online, basta digitare “bonus nido” nella barra di ricerca del sito INPS e selezionare la sezione dedicata “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

Durante la compilazione della domanda, i genitori devono fornire informazioni dettagliate, tra cui:

La mensilità per cui si richiede il contributo, con un massimo di undici mensilità nell’anno solare.

Il codice fiscale o la partita IVA della struttura educativa.

La denominazione dell’asilo nido frequentato.

Per le strutture private, gli estremi dell’autorizzazione per l’attività educativa rivolta ai bambini da 0 a 3 anni.

Se il bambino compie tre anni nel 2025, sarà possibile richiedere il contributo solo per i mesi da gennaio ad agosto.

Documentazione da allegare

Per la liquidazione del bonus, è necessario allegare per ogni mese richiesto:

Fattura con i dati dell’asilo e dell’intestatario (genitore richiedente), mese di riferimento, descrizione del servizio e importo.

Prova di pagamento effettuato con metodi tracciabili, come bonifico bancario, carta di credito/debito o assegno non trasferibile.

In caso di pagamento tramite asilo nido aziendale, è sufficiente un’attestazione del datore di lavoro che certifichi la trattenuta in busta paga o l’avvenuto pagamento.

Tutte le indicazioni e i dettagli per la presentazione della domanda sono disponibili nella Circolare INPS sul bonus nido 2025, che rappresenta una guida fondamentale per i genitori che intendono usufruire di questo importante supporto economico.