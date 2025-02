Ai lavoratori dipendenti spettano una serie di bonus che possono fargli ottenere fino a 5.000 euro (e anche più). Quello che c’è da sapere.

Grazie a numerose agevolazioni fiscali i lavoratori possono ottenere bonus fino ad avere più di 5.000 euro all’anno. Parliamo di una serie di misure che sommate tutte insieme possono arrivare a questa cifra, benefici rilevanti che possono aumentare di diverse migliaia di euro l’importo dello stipendio e permettere di vivere in maniera più serena.

Ci riferiamo alle detrazioni non legate alle spese effettuate dal lavoratore, ma a quelle che gli spettano sempre (in base al reddito percepito). Sono queste spese che vanno a costituire il bonus potenzialmente in grado di raggiungere la cifra massima di 5.000 euro. Questo importo spetta soltanto a determinate condizioni ed è legato alla detrazioni massime che spettano al lavoratore dipendente,

Bonus lavoratori dipendenti fino a 5.000 euro, come ottenerlo

Ci sono prima di tutto le detrazioni prestabilite sul reddito da lavoro e che dipendono dalle fasce di reddito. In questo caso il massimo beneficio ammonta per la fascia dei redditi meno elevati, quelli fino a 15 mila euro. In questo caso la detrazione spettante per il lavoro dipendente arriva a 1.955 euro. A questo importo va aggiunto il trattamento integrativo (1.200 euro). In totale fanno 3.155 euro.

Ci sono poi le detrazioni per i figli a carico (da 21 anni compiuti fino a 30 anni non ancora raggiunti, prima dei 21 c’è l’assegno unico per i figli a carico e dal 2025 non spettano più le detrazioni). In questo caso la detrazione massima spetta a chi percepisce 15 mila euro di reddito, al quale a conti fatti spetta una detrazione pari a 800 euro per il primo figlio a carico.

Anche per il coniuge a carico spettano delle detrazioni. Come prima, anche qui detrazione massima per chi percepisce un reddito da 15 mila euro. In questo caso la detrazione massima per il coniuge a carico corrisponde a 690 euro. In sostanza il bonus massimo spetta a un lavoratore con reddito di 15 mila euro, un figlio over 21 e un coniuge a carico.

Per ricapitolare, a questo lavoratore nel 2025 spettano 1.955 euro di detrazione da lavoro dipendente; 800 euro di detrazioni per figlio a carico; 690 euro di detrazioni per coniuge a carico. Il totale delle detrazioni ammonta a 3.445 euro, una cifra alla quale andrebbe aggiunto il trattamento integrativo di 1.200 euro l’anno. Complessivamente arriviamo dunque a 4.645 euro in un anno.

Ma come si fa a ottenere questo bonus da quasi 5 mila euro? Rivolgendosi direttamente al datore di lavoro con il foglio delle detrazioni fiscali con il quale richiedere le detrazioni da lavoro dipendente, quelle per il figlio e il coniuge a carico e infine il trattamento integrativo. I benefici fiscali riconosciuti faranno crescere la busta paga mensile per un totale di 387 euro ogni mese.

Si può anche scegliere di non avere l’importo spalmato sulle buste paga ma di riceverlo a conguaglio, in sede di dichiarazione dei redditi, dove verrà accreditato l’intero importo di 4.645 euro. Alle detrazioni va sommato il taglio del cuneo fiscale riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 40 mila euro. Ai redditi da 15 mila euro spetta uno “sconto” fiscale pari a 720 euro che porta il bonus complessivo ben oltre i 5 mila euro.