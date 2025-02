Bonus luce e gas, se stai cercando un modo per avere una riduzione delle bollette ecco cosa devi fare: i dettagli della vicenda

Moltissimi italiani sono sempre più interessati ad articoli che trattano di economia ma soprattutto del settore risparmio, visto il momento storico in cui viviamo. Proprio per questo, infatti, esistono dei Bonus relativi a luce e gas che fanno si che si abbiano riduzioni sulle bollette sia della luce che del gas. Nel corso del nostro articolo ti daremo tutte le informazioni possibili che lasciano tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità.

Il Governo Meloni, sempre attento agli italiani e alla possibilità che essi possano vivere una vita tranquilla senza troppi problemi economici, ha puntato a riconfermare il Bonus che riguarda le bollette sia della luce che del Gas già presenti sul mercato negli scorsi anni.

Un’agevolazione destinata alle famiglie meno abbienti e per coloro che hanno un ISEE basso oppure famiglie che si trovano in una forte situazione di disagio economico. Per poterne usufruire vi daremo tutti i giusti requisiti affinché tutta la vostra situazione sia più tranquilla possibile.

Bonus luce e gas, ecco come richiederlo e chi può usufruirne

Il Governo Meloni, così come vi abbiamo accennato nel primo paragrafo, ha messo a disposizione un Bonus relativo a luce e gas e acqua che permette un vero sconto sulle bollette e sulle utenze domestiche. Bisogna certamente dire che il Bonus è segnato in automatico e non c’è bisogno di presentare la domanda, purché sia stata compilata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE.

Pe usufruire di questi Bonus ovviamente bisogna rispettare i seguenti requisiti: ISEE fino a 9530 con 3 fili a carico, ISEE fino a 20.000 per famiglie con 4 figli a carico.

Inoltre, le famiglie che nel 2023 hanno già ricevuto il BONUS con un ISEE tra 9530 e 15.000 e meno di 4 figli riceveranno nel 2025 un importo ridotto all’80% rispetto a quello ordinario.

Circa, invece, il Bonus elettrico questo varia a seconda dei numero dei componenti della famiglia: quindi se si tratta di uno o due componenti, 167,90 euro all’anno → 13,80 euro al mese mentre 3 componenti 219 euro all’anno → 18 euro al mese, più di 4 240,90 euro all’anno → 19,80 euro al mese.

Il Bonus acqua, invece, garantisce la fornitura gratuita di circa 50 litri al giorno per ogni componente della famiglia.