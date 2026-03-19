Da oggi parte ufficialmente il bonus moto e motorini 2026, un incentivo molto atteso che può arrivare fino a 4.000 euro per chi decide di acquistare un nuovo veicolo elettrico o ibrido.

Le prenotazioni sono già attive attraverso il portale dedicato e vengono gestite direttamente dai concessionari. Si tratta di una misura pensata per favorire la mobilità sostenibile e incentivare il passaggio a mezzi meno inquinanti, soprattutto nelle città.

L’interesse è alto, anche perché i fondi sono limitati e negli anni passati sono andati esauriti in tempi rapidi.

Come funziona il bonus moto e motorini 2026

Il contributo è destinato a chi acquista un ciclomotore o motociclo nuovo di fabbrica, purché rientri nelle categorie previste per i veicoli leggeri.

Il meccanismo è semplice: lo sconto viene applicato direttamente al momento dell’acquisto dal concessionario, senza che l’acquirente debba fare richieste particolari.

L’importo del bonus varia in base alla presenza o meno della rottamazione di un vecchio veicolo.

Nel caso in cui non si consegni un mezzo da rottamare, il contributo copre fino al 30% del prezzo di acquisto, con un limite massimo di 3.000 euro. Se invece si rottama un veicolo, lo sconto sale fino al 40%, con un tetto massimo di 4.000 euro. Questa differenza è stata pensata per incentivare la sostituzione dei mezzi più vecchi e inquinanti con veicoli più moderni ed efficienti.

A chi spetta l’incentivo

Il bonus è rivolto a tutti coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido appartenente alle categorie dei mezzi leggeri, tra cui scooter e moto. Possono beneficiarne sia i privati sia le aziende, purché il veicolo acquistato sia nuovo e conforme ai requisiti richiesti.

Un aspetto importante è che non serve presentare una domanda direttamente: la procedura viene gestita interamente dal concessionario, che prenota l’incentivo tramite il portale ufficiale.

Questo rende il processo più semplice e veloce per chi acquista, ma significa anche che è fondamentale muoversi rapidamente per non perdere il contributo.

Quando partire con l’acquisto

Le prenotazioni sul sito dedicato sono attive a partire dalle ore 12 del 18 marzo 2026. Da quel momento i concessionari possono accedere alla piattaforma dedicata e bloccare gli incentivi per conto dei clienti.

Come accaduto negli anni precedenti, è probabile che una parte dei fondi venga esaurita in tempi relativamente brevi, soprattutto per i modelli più richiesti.

Per questo motivo chi è interessato dovrebbe valutare l’acquisto in tempi rapidi, verificando la disponibilità del bonus direttamente presso il concessionario.

Quanti fondi sono disponibili

Il bonus moto e motorini rientra nel piano di incentivi previsto negli ultimi anni per favorire la mobilità sostenibile. Per il 2026 sono stati messi a disposizione circa 30 milioni di euro, una cifra significativa ma comunque limitata rispetto alla domanda potenziale.

Il programma complessivo, avviato negli anni scorsi, ha previsto uno stanziamento totale di 150 milioni di euro distribuiti su più anni. Questo significa che l’accesso agli incentivi dipende anche dalla velocità con cui vengono utilizzate le risorse disponibili.