Arriva il Bonus Neonati 2025: ecco come si può raggiungere la cifra di 7 mila euro sommando gli assegni unici e usufruire del beneficio.

Nel 2025, le famiglie italiane che accoglieranno un neonato potranno beneficiare di un sostegno economico significativo, grazie a un insieme di misure pensate per affrontare la crisi demografica che il Paese sta vivendo. Le nuove disposizioni, introdotte dalla Manovra 2025, prevedono aiuti che possono arrivare fino a 7.000 euro, combinando il Bonus bebè, l’Assegno unico e altri contributi regionali e comunali.

Le misure introdotte nella Manovra 2025 non sono solo un aiuto immediato per le famiglie, ma un investimento nel futuro dell’Italia. La speranza è che, grazie a queste politiche, le famiglie italiane possano sentirsi supportate nella loro decisione di avere figli, contribuendo così a invertire la tendenza negativa delle nascite nel Paese.

Bonus bebè e assegno unico universale

Uno dei principali strumenti di supporto per le famiglie sarà l’Assegno Unico Universale, che verrà erogato per i primi 15 mesi, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al primo anno di vita del bambino. L’importo dell’assegno sarà calcolato in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) della famiglia. Le famiglie con un ISEE inferiore ai 17.000 euro potranno accedere al massimo dell’importo, che include anche i tre mesi precedenti alla nascita o all’adozione del bambino.

Nel primo anno di vita del neonato, l’assegno sarà maggiorato, e le famiglie numerose riceveranno ulteriori incrementi. Questo rappresenta un aiuto fondamentale per le famiglie, poiché consente di coprire parte delle spese legate alla crescita dei bambini, alleviando il carico economico che spesso si presenta con la nascita di un nuovo membro della famiglia.

Il Bonus bebè, invece, fornisce un contributo di 1.000 euro una tantum per ogni bambino nato o adottato. Questo bonus sarà erogato direttamente dall’INPS nel mese successivo alla nascita o all’adozione, e sarà disponibile per le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro. La misura sarà valida per il 2025 e il 2026, con un finanziamento complessivo di 330 milioni di euro per il primo anno e 360 milioni di euro per il secondo.

Esempi di cumulo dei bonus

Per comprendere meglio come si applicano i bonus, consideriamo alcuni esempi pratici: