Il Bonus Psicologo è una delle misure più attese per il 2026, pensata per facilitare l’accesso a percorsi di supporto psicologico e psicoterapia per chi ne sente il bisogno ma si trova in difficoltà economica. Dopo il successo degli anni scorsi e la sua introduzione come risposta alle esigenze emerse durante e dopo la pandemia, il contributo è stato confermato anche per l’anno in corso, con alcune novità nel funzionamento e nelle risorse disponibili.

Ecco cosa sapere sul Bonus Psicologo 2026: chi può richiederlo, quanto vale e quali sono i passaggi per presentare domanda.

Cos’è il Bonus Psicologo 2026

Il Bonus Psicologo è un contributo economico erogato dall’INPS per aiutare i cittadini a sostenere le spese per sedute di psicoterapia. Non si tratta di un rimborso retroattivo, ma di un importo assegnato in anticipo, che viene poi utilizzato direttamente per pagare le sedute presso uno psicologo o psicoterapeuta aderente all’iniziativa.

Il beneficio è rivolto a chi si trova in una situazione di fragilità psicologica e possiede determinati requisiti economici. L’obiettivo è rendere più accessibile un servizio che, pur essendo fondamentale per il benessere, non sempre è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi rapidi.

Requisiti ISEE: chi può accedere

Per ottenere il Bonus Psicologo 2026 è necessario avere un ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia economica di appartenenza.

In particolare, chi ha un ISEE più basso riceve un contributo maggiore. Per nuclei con ISEE fino a 15.000 euro, il sostegno può arrivare fino a 1.500 euro. Per chi si colloca tra 15.001 e 30.000 euro, l’importo massimo è inferiore, mentre per la fascia compresa tra 30.001 e 50.000 euro il contributo si riduce ulteriormente.

È fondamentale che l’ISEE sia aggiornato al momento della domanda. In assenza di un’attestazione valida, la richiesta non può essere accolta.

Il bonus può essere richiesto sia per adulti sia per minori, purché la domanda venga presentata dal genitore o dal tutore legale.

Quanto copre il contributo

Il Bonus Psicologo copre un massimo di 50 euro per ogni seduta. Questo significa che il numero complessivo di incontri finanziabili dipende dall’importo assegnato in base all’ISEE.

Ad esempio, chi ha diritto al contributo massimo potrà coprire fino a 30 sedute. L’importo non viene erogato in contanti, ma utilizzato attraverso un codice assegnato al beneficiario, che lo psicologo inserisce nel sistema per ottenere il pagamento.

È importante sapere che le risorse disponibili non sono illimitate. Le domande vengono accolte fino a esaurimento fondi, seguendo una graduatoria che tiene conto del valore ISEE.

Come presentare domanda

La richiesta deve essere inoltrata online tramite il portale dell’INPS. Per accedere è necessario utilizzare credenziali digitali come SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

All’interno dell’area personale è presente il servizio dedicato al contributo per le sessioni di psicoterapia. Una volta compilata la domanda e verificati i requisiti, l’INPS procede alla formazione della graduatoria.

Se la richiesta viene accolta, al beneficiario viene attribuito un codice univoco da comunicare al professionista scelto tra quelli che hanno aderito alla misura.

Le date di apertura per l’invio delle domande vengono comunicate dall’INPS tramite circolare ufficiale. È quindi consigliabile monitorare il sito istituzionale per non perdere la finestra temporale utile.

Tempistiche e scadenze da rispettare

Dopo l’assegnazione del bonus, il beneficiario deve utilizzare il contributo entro un periodo definito, generalmente entro alcuni mesi dalla concessione. Se il codice non viene utilizzato entro il termine previsto, il diritto decade e le risorse tornano disponibili per altri richiedenti.

Per questo motivo è opportuno organizzarsi tempestivamente con lo psicologo scelto e programmare le sedute in modo da non rischiare di perdere il beneficio.

Cosa fare per non perdere il bonus

Per evitare problemi è essenziale verificare di avere un ISEE valido, controllare con attenzione le comunicazioni dell’INPS e presentare la domanda nei tempi stabiliti. Inoltre, è necessario scegliere uno psicologo regolarmente iscritto all’albo e aderente all’iniziativa.

In un contesto in cui il benessere psicologico assume un ruolo sempre più centrale, il Bonus Psicologo 2026 può rappresentare un’opportunità significativa. Prepararsi per tempo e conoscere le regole è il modo migliore per accedere a questo sostegno e iniziare un percorso di cura senza rinunciare per motivi economici.