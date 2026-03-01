Il bonus TARI 2026 è finalmente operativo e porterà uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti per milioni di famiglie italiane. Il taglio verrà applicato direttamente in bolletta, senza necessità di presentare una domanda specifica. Ma c’è un dettaglio che molti rischiano di sottovalutare: non basta avere un ISEE basso nel 2026 per ottenere lo sconto.

Per non perdere il beneficio occorre aver rispettato precise condizioni già nel 2025. E in alcuni casi, anche chi rientra nelle soglie di reddito potrebbe non vedere alcuna riduzione in bolletta quest’anno. Vediamo cosa prevede la misura, a chi spetta davvero e quali sono le situazioni più delicate.

Cos’è il bonus TARI 2026 e a chi spetta

Il bonus sociale sui rifiuti nasce diversi anni fa ma solo recentemente è diventato pienamente operativo. La misura prevede una riduzione del 25% sull’importo dovuto per la TARI, la tassa comunale sui rifiuti urbani.

Si tratta di un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà economica, modellato sul sistema già in vigore per i bonus sociali di luce e gas.

Hanno diritto allo sconto i nuclei familiari che rispettano specifici limiti ISEE. Le soglie sono allineate a quelle già previste per le altre agevolazioni energetiche:

fino a 9.530 euro di ISEE per famiglie con massimo tre figli a carico

fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli a carico

Lo sconto viene riconosciuto automaticamente sull’utenza domestica intestata a un componente del nucleo familiare indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Non è necessario presentare una richiesta al Comune: è l’INPS a trasmettere i dati ai gestori del servizio rifiuti, che provvedono ad applicare la riduzione in bolletta.

Perché per il bonus TARI 2026 conta l’ISEE del 2025

Il punto cruciale riguarda l’anno di riferimento dell’ISEE. Per il bonus TARI 2026 viene considerata l’attestazione ISEE presentata nel 2025.

Questo significa che chi non ha rinnovato la DSU nel corso del 2025 non potrà beneficiare dello sconto nel 2026, anche se nel frattempo la propria situazione economica è peggiorata.

Allo stesso modo, chi nel 2025 aveva un ISEE superiore alle soglie previste non vedrà applicato alcun bonus quest’anno, anche se oggi rientrerebbe nei limiti.

È un meccanismo che può creare confusione, ma è legato ai tempi tecnici di trasmissione e verifica dei dati tra INPS e Comuni.

Il bonus viene riconosciuto una sola volta nel corso del 2026, generalmente entro il mese di giugno. L’importo complessivo dello sconto può essere suddiviso nelle rate già previste dal piano di pagamento del proprio Comune, ma non si tratta di un taglio progressivo su ogni singola rata: è una riduzione annuale calcolata sul totale dovuto.

Attenzione alla DSU presentata a fine anno

C’è una situazione particolare che può far slittare il bonus di un intero anno.

Chi ha presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica negli ultimi giorni del 2025, ad esempio dopo il 20 dicembre, e ha ricevuto l’attestazione ISEE nei primi giorni del 2026, non potrà ottenere il bonus TARI nel 2026.

In questi casi il beneficio scatterà solo nel 2027.

Il motivo è tecnico: il sistema di scambio dati tra INPS e gestori del servizio rifiuti richiede che l’attestazione ISEE sia formalmente rilasciata entro determinate scadenze per poter essere utilizzata nell’anno successivo.

Chi ha presentato la DSU a ridosso della fine dell’anno dovrebbe quindi verificare attentamente la data di rilascio dell’attestazione.

Cosa succede se ci sono debiti TARI degli anni precedenti

Un altro aspetto spesso trascurato riguarda i contribuenti morosi.

Chi ha diritto al bonus ma non ha pagato la TARI negli anni passati potrebbe non ricevere materialmente lo sconto in bolletta. Il gestore del servizio rifiuti, infatti, può utilizzare l’importo del bonus per compensare eventuali debiti pregressi.

Tuttavia questa compensazione non è automatica. Per procedere, il Comune o il gestore devono aver inviato un sollecito formale al contribuente, indicando l’entità del debito e la possibilità di utilizzare il bonus per coprire le somme arretrate.

Solo dopo questa comunicazione si può attivare la compensazione.

Chi sospetta di avere pendenze dovrebbe controllare la propria posizione presso l’Ufficio tributi del Comune, per evitare sorprese e comprendere in anticipo l’effettivo beneficio che verrà applicato.

Quando arriva lo sconto in bolletta

Per chi rientra nei requisiti e non ha situazioni pendenti, il bonus TARI 2026 verrà applicato direttamente nei bollettini inviati dai Comuni tra marzo e aprile.

Lo sconto può comparire già nella prima rata oppure essere ripartito sulle rate successive, a seconda delle modalità di fatturazione adottate dal proprio ente locale.

Non è necessario presentare domande o moduli aggiuntivi, purché la DSU sia stata correttamente trasmessa nel 2025.

Perché è importante controllare l’ISEE ogni anno

Molte agevolazioni sociali – dalla luce al gas fino ai rifiuti – sono ormai legate ala parametro dell’ISEE. Un mancato rinnovo può comportare la perdita automatica di benefici anche significativi.

Lo sconto del 25% sulla TARI può rappresentare un risparmio rilevante, soprattutto per le famiglie numerose o con redditi contenuti. Ma per ottenerlo serve attenzione alle scadenze e alla propria posizione amministrativa.

Il consiglio è di verificare ogni anno la situazione ISEE e di controllare eventuali comunicazioni del Comune in caso di debiti pregressi. Il bonus c’è, ma non è garantito per tutti. Conoscere le regole è il primo passo per non lasciarsi sfuggire un aiuto concreto.