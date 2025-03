Con il bonus telefono è possibile acquistare telefoni e accedere a tariffe telefoniche a basso costo: ecco quali sono i requisiti necessari per accedere.

Trend opposti, secondo una ricerca di Facile.it risalente a qualche mese fa, per la telefonia mobile e per quella fissa. I prezzi della telefonia mobile nel 2024 sono perfino scesi, tra il 9 e il 17% a seconda dell’operatore. Situazione completamente differente sul fronte della telefonia fissa, con aumenti nell’ordine del 3% (anche se l’Italia rimane uno dei Paesi europei con le tariffe più basse).

Per il resto la situazione economica non è particolarmente positiva per le famiglie italiane, costrette a fare i conti con i rincari delle bollette energetiche che hanno costretto il Governo a intervenire con un nuovo decreto bollette da 3 miliardi. Una buona notizia alla quale si somma anche il bonus telefono, che permetterà di ottenere smartphone e tariffe a prezzi contenuti, ecco a chi spetta.

Bonus telefono 2025: a chi spetta e come ottenerlo

Anche per il 2025 l’AGCOM ha messo a disposizione gli sconti telefonia per disabili. Il Garante delle Comunicazioni ha confermato l’agevolazione, ulteriormente estesa ai soggetti con gravi limiti nella deambulazione. Il beneficio permette di ottenere agevolazioni economiche alle famiglie con un disabile grave. La misura consente di acquistare prodotti tecnologici come computer e smartphone a prezzi agevolati.

Sarà anche possibile fruire di una misura sperimentale (da rinnovare di anno in anno) con sconti telefonia per gli abbonamenti a internet. Gli sconti telefonici spettano ai persone affetta da sordità, cecità totale o parziale e agli invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione. A tutti questi soggetti spetta uno sconto del 50% sul prezzo base di almeno un’offerta individuata sulla base di una soglia fissata in 50 Gigabyte in fase di prima applicazione.

La domanda per avere il bonus telefono dovrà essere accompagnata dalla certificazione medica. Altri documenti necessari sono la fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità valido. La richiesta sarà gestita entro 30 giorni dalla presentazione. Il bonus verrà riconosciuto al beneficiario in riferimento a una sola utenza telefonica.

Gli sconti telefonia per disabili possono essere trovati sul sito internet degli operatori telefonici, obbligati per legge a pubblicare una pagina denominata “Agevolazioni per utenti con disabilità”. All’interno la pagina dovrà contenere le offerte dettagliate di rete fissa o mobile disponibili per questa tipologia di clientela. Inoltre la pagina dovrà essere raggiungibile da un link in homepage.

L’obiettivo della norma di legge è quello di dare visibilità a questa possibilità di risparmio per mezzo di una regolamentazione precisa alla quale gli operatori sono tenuti ad attenersi. Va anche sottolineato che in caso di guasti è previsto che abbiano la priorità i consumatori con accesso allo sconto riservato alle persone con grave disabilità.