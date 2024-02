Borsa scivolosa, JP Morgan Chase, una delle banche più grandi del mondo, avverte che la galoppata dei titoli è vicina alla fine. Il rialzo del mercato azionario potrebbe essere di breve durata e che i mercati potrebbero registrare un calo significativo quest’anno.

Secondo una nota pubblicata dagli analisti di JP Morgan, il mercato azionario potrebbe registrare un calo di circa il 20-30% dopo aver raggiunto un picco significativo nel 2024. Gli strateghi hanno anche messo in guardia da una significativa volatilità e da rischi elevati quest’anno. “Rimaniamo convinti che il rialzo da qui in poi sembrerà limitato e che le azioni crolleranno del 20-30% rispetto al picco del 2024”, hanno scritto in una nota gli strategist di JP Morgan, riportati da Investing.com. Sebbene le prospettive generali per il mercato azionario nel 2024 sembrino cupe, quest’anno investire in small cap può essere favorevole, si legge nella nota.

Gli strateghi di JP Morgan nella loro nota hanno evidenziato diverse ragioni per cui i mercati possono rimanere volatili nel 2024, tra cui la recessione economica e una curva dei rendimenti investiti. Un altro rischio è che le large cap raggiungano nuovi livelli, toccando valori gonfiati. Un altro rischio importante segnalato dagli analisti è rappresentato dagli spread di rendimento storicamente bassi, nonostante il significativo aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali quest’anno. Attualmente, i bilanci aziendali sono più deboli di quanto lo fossero prima della recessione del 2008, si legge nella nota.

“In 25 anni, abbiamo già visto i mercati azionari comportarsi in modo irrazionale e questi erano sempre momenti in cui agire con cautela poiché 2 + 2 finisce SEMPRE per fare 4”, concludono gli strateghi di JP Morgan nella loro nota. La cautela espressa dagli strateghi di JP Morgan fornisce una previsione di come la borsa globale potrebbe diminuire nei prossimi mesi, esortando gli investitori a fare scelte più intelligenti e misurate durante l’acquisto di azioni.