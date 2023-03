Broker FXORO: cosa sapere

Trader at home, working on laptop with graphs and diagrams. Business man analyzing indexes, financial chart, trading online, investment data on crypto

Questo sito consente di fare trading online con strumenti finanziari derivati, quali i CFD; ricordiamo che questi prodotti sono i più rischiosi in assoluto, è quindi sempre possibile perdere quanto investito, soprattutto se si è trader inesperti. Prima di investire nel trading online è quindi importante valutare con attenzione tale situazione, oltre che seguire dei corsi formativi.

Come aprire il conto

Per poter aprire il proprio conto operativo sul sito di FXORO è necessario scegliere quello che si preferisce; sono infatti disponibili tre diversi tipi di conto: a spread fisso, a spread variabile e ECN.

Lo spread è sostanzialmente la piccola quota che il cliente paga al broker per ogni speculazione cui prende parte, indipendentemente dall’esito di tale attività. Nel caso degli spread fissi la quota è molto piccola, quello variabile cambia seguendo l’andamento dei mercati; si tratta comunque di somme non elevate, direttamente proporzionali a quanto si investe. Il conto ECN ha spread pari a zero; il cliente invece paga una somma fissa per ogni singola speculazione effettuata. Tale opzione risulta più interessante per quei clienti che investono somme significative di denaro per ogni singola attività.

Dopo aver scelto il tipo di conto da attivare è possibile scegliere l’opzione islamica; poi, dopo aver indicato i propri dati identificativi, è possibile aprire il conto tramite cui fare investimenti su FXORO.

I mercati

Come abbiamo già accennato su FXORO è possibile fare trading con i CFD; questi strumenti finanziari sono disponibili sulla piattaforma di trading in vari mercati (azionario, indici, materie prime, ecc.).

Da qualche tempo FXORO consente di fare trading anche con le criptovalute, sempre attraverso i CFD. Il broker ha già annunciato che nel prossimo futuro consentirà ai propri clienti anche di acquistare titoli azionari, ma ad oggi tale opzione non è ancora disponibile.

La piattaforma di trading

La caratteristica che meglio connota i servizi di un broker è la piattaforma di trading che propone ai propri clienti. Nel caso di FXORO si tratta di MetaTrader4, spesso indicata con l’acronimo MT4. Si tratta di una piattaforma proposta anche da altri broker, conosciuta per la semplicità di utilizzo e per avere un’ottima interfaccia utente. Si connota come piattaforma adatta sia ai neofiti, sia ai trader esperti, grazie alle sue funzionalità semplici e lineari.

La formazione

Per avere successo nel mondo del trading online è essenziale informarsi sulle tecniche da utilizzare, sull’andamento dei mercati, sulle tipologie di asset disponibili e sui prodotti finanziari su cui speculare. Per farlo, in rete sono disponibili varie tipologie di corsi.

FXORO propone ai propri clienti una buona panoramica di corsi di ogni genere, sia generici che più specifici. Periodicamente si organizzano anche webinar in streaming e dal sito si ha accesso a e-book dedicati al mondo del trading.

L’utente ha tutti questi strumenti formativi sul sito del broker, cosa che li rende facilmente accessibili.