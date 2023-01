Buoni e Libretti Postali, moderni salvadanai

Il vecchio salvadanaio è andato in soffitta da tempo, complice la tendenza a usare meno soldi contanti a favore di carte prepagate che va spegnendo anche l’uso delle tintinnanti monetine.

Le ultime due generazioni che hanno fatto certamente esperienza del tradizionale oggetto che spesso custodiva il desiderio di acquisti lungamente accarezzati, sono i baby boomer e la generazione X.

I nuovi nati, dalla generazione Z in poi, sapranno dell’esistenza del tradizionale salvadanaio- in terracotta o altri materiali, con la piccola fessura per inserire il denaro- forse soltanto dalla lettura di qualche vecchia storia.

Avere dei soldi da destinare a un acquisto, immediato o futuro, è però un’esigenza che accomuna vecchie e nuove generazioni, qualsiasi sia la modalità.

Un suggerimento per mettere da parte del denaro può essere l’acquisto di Buoni Fruttiferi Postali oppure il Libretto di risparmio postale e il Libretto Smart.

I buoni fruttiferi postali

I Buoni Fruttiferi Postali sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato, e collocati in esclusiva da Poste Italiane.

Garantiscono sempre la restituzione del capitale investito e il titolare può chiedere in ogni momento il rimborso del capitale più gli eventuali interessi maturati.

Esistono Buoni di diverse tipologie per svariate esigenze- ce ne sono anche per i minorenni- e sono disponibile sia in versione cartacea che dematerializzata. Per quest’ultimo tipo di buoni è necessario però un conto corrente postale o un libretto di risparmio postale, mentre per il primo tipo viene rilasciato un documento “in carta e inchiostro”

Con i Buoni Fruttiferi Postali è possibile investire anche piccole somme- a partire da 50 euro e multipli- e non ci sono costi di emissione, gestione e rimborso, salvo oneri di natura fiscale. La ritenuta fiscale è del 12,50%. I Buoni sono esenti da imposta di successione.

I buoni cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. I buoni dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. e l’App BancoPosta.

Un esempio tra i vari Buoni offerti da Poste Italiane

Tra le più recenti offerte di Buoni c’è ad esempio il Buon Fruttifero Postale Risparmio Sostenibile. E’ legato all’indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X, dura 7 anni ed è sottoscrivibile solo in forma dematerializzata con tagli a partire da 50€ e multipli.

Il libretto di risparmio postale

I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e collocati in esclusiva da Poste Italiane, non prevedono spese di apertura, gestione e chiusura e possono essere aperti in qualsiasi Ufficio Postale sia in forma cartacea che dematerializzata.

Sul Libretto è possibile versare anche piccoli importi e le somme depositate sono sempre disponibili. In particolare, è possibile versare in contanti o tramite assegni (bancari, bancari circolari, postali, vaglia ordinario e circolare e postali vidimati).

Libretti di Risparmio Postale nominativo speciale dedicati ai minori di età

La soluzione dedicata ai più piccoli per educarli a gestire i propri risparmi.

I piccoli risparmiatori hanno a disposizione il Libretto di Risparmio Postale a loro dedicato distinto per tre fasce di età con diversi livelli di autonomia, “Io cresco” (da zero a 12 anni compiuti), “Io conosco” (da 12 a 14 anni compiuti) e “Io capisco” (dai 14 ai 18 anni compiuti). Il passaggio tra le diverse fasce è automatico.

Libretto Smart e offerta Supersmart

Il Libretto Smart è uno strumento di deposito che combina le caratteristiche di un libretto nominativo ordinario Smart, di una Carta Libretto Postale e di un servizio di Risparmio Postale online.

E’ gestibile online, su poste.it, con l’App BancoPosta e presso tutti gli ATM con la Carta Libretto.

L’Offerta supersmart

L’offerta supersmart consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart, scegliendo tra le durate rese disponibili di volta in volta a seconda dell’offerta in corso.

Per questo motivo, l’offerta supersmart è assimilabile ad un conto di deposito a tempo non vincolato.

Le somme accantonate godono di una remunerazione maggiore rispetto al tasso base del Libretto stesso che viene riconosciuta alla scadenza dell’accontanamento.

Fra le Offerte supersmart tempo per tempo rese disponibili da CDP, si distinguono:

• l’Offerta supersmart Premium riservata a coloro che apportano nuova liquidità in Poste Italiane;

• L’Offerta supersmart standard disponibile per tutti i titolari di Libretto Smart.

Offerta Supermart 180 giorni, dal 21 dicembre 2022

Dal 21 dicembre 2022 è disponibile l Offerta Supermart 180 giorni dedicata a tutti i titolari del Libretto Smart.

È possibile accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart. L’importo minimo di ciascun accantonamento è pari a 1.000 euro, incrementabile per multipli di 50 euro.