Buoni fruttiferi postali, questa è la novità che ti fa aumentare subito il tuo capitale: ecco come funziona, i dettagli

Moltissimi ei nostri lettori intenti a voler scoprire come fare dei buoi investimenti per accrescere il loro capitale, ci chiedono dei consigli: uno di quelli più vantaggiosi al momento è sicuramente il buono fruttifero specificatamente quello postale. Se vuoi saperne di più circa questo nuovo Buono allora devi leggere il nostro articolo: la tua vita prenderà una nuova piega.

Prima di parlare nel dettaglio di che buoni fruttiferi postali potrebbero essere un buon investimento per il tuo portafoglio, sicuramente ti diciamo cosa sono; i buoni fruttiferi sono una delle soluzioni di investimento più affidabili per chi desidera un rendimento certo ma senza rischi.

Tra questi spicca il Buono ordinario, pensato per chi vuole impegnare i propri risparmi a lungo termine con un tasso di interesse pari al 2% che dura circa 20 anni. Questo è ideale per chi vuole far fruttare i propri risparmi a lungo; infatti, i tassi sono fissi e crescenti garantendo una rendita nel tempo.

Buoni fruttiferi postali: ecco le novità per un ottimo investimento

Per il buono fruttifero postale ordinario con tasso al 2% basta dirti che questo tipo di buono è perfetto per chi non ha bisogno di liquidità immediata e desidera accumulare una somma consistente nel tempo. Uno degli aspetti fondamentali dei buoni fruttiferi postali è proprio il fatto che puoi chiedere il rimborso in qualsiasi momento, senza penalità, all’interno del termine di prescrizione.

Infatti, se decidi di riscattare il tuo buono riceverai il capitale investito e gli interessi maturati a partire dal primo anno. Inoltre sottoscrivere i buoni fruttiferi postali non comporta alcun costo di commissione ma l’unica tassa che andrai a pagare riguarda gli oneri fiscali sugli interessi, con una tassa agevolata del 12,50%.

La sottoscrizione die buoni fruttiferi postali può avvenire utilizzando il servizio Risparmio Postale online o tramite l’App BancoPosta, se sei titolare di un Libretto Smart o di un conto BancoPosta o ancora negli uffici postali della tua città.

I buoni fruttiferi postali offrono ottimi rendimenti. Inoltre quelli cartacei dopo 10 anni diventano infruttiferi. Mentre quelli dematerializzati alla scadenza vengono automaticamente rimborsati sul conto di regolamento dell’intestatario.