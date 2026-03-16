Continuano a crescere i prezzi dei carburanti con il gasolio che raggiunge i massimi da quattro anni. Secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti la: benzina self service è venduta a 1,841 euro al litro (+25 millesimi, compagnie 1,845, pompe bianche 1,834) e il diesel self service a 2,070 euro al litro (+37, compagnie 2,071, pompe bianche 2,068).

Gli aggiornamenti di Staffetta Quotidiana

La benzina servito è venduta in media a 1,973 euro al litro (+21, compagnie 2,012, pompe bianche 1,900), il diesel servito a 2,200 euro al litro (+33, compagnie 2,235, pompe bianche 2,135). Il Gpl servito è venduto a 0,705 euro al litro (+1, compagnie 0,715, pompe bianche 0,694), il metano servito a 1,501 euro al kg (+6, compagnie 1,501, pompe bianche 1,500), il Gnl a 1,234 euro al kg (-1, compagnie 1,238 euro al kg, pompe bianche 1,231 euro al kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,927 euro al litro (servito 2,178), gasolio self service 2,133 euro al litro (servito 2,385), Gpl 0,837 euro al litro, metano 1,534 euro al kg, Gnl 1,295 euro al kg.