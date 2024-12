Carta Acquisti Over 65 anche per il prossimo anno: 80euro ogni due mesi

Se hai mai sentito parlare della carta acquisti over 65, questo è l’articolo giusto per te: scopri i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori vogliono saperne di più circa le informazioni che fanno riferimento a sconti e agevolazioni per coloro che hanno un’età avanzata e sono sempre più interessati a qualcosa che faccia risparmiare e che migliora senza dubbio la propria condizione economica. Nel corso del nostro articolo, infatti, vi parleremo degli acquisti con la carta over 65 ma anche di ciò che sarà il vostro risparmio e come cambierà la vostra vita.

Come sappiamo, il cambiamento della società moderna si fa sempre più sentire soprattutto in tema di crisi economica, proprio per via della guerra tra Russia e Ucraina che si è trovata a cambiare radicalmente le abitudini di ciascuno di noi proprio per via del fenomeno dell’inflazione.

Proprio per questo, il governo Meloni durante il suo mandato ha deciso di agevolare una categoria di persone con una carta acquisti: si tratta degli over 65.

Se sei curioso di scoprire come far parte delle agevolazioni e soprattutto come riceverla, ti conviene proseguire la lettura; ti daremo tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Carta acquisti over 65: ecco quali sono le agevolazioni

La carta acquisti over 65 già presente in questo anno 2024, sarà riconfermata anche per il 2025, proprio per via de fatto che rappresenta un soluzione ed è uno strumento per supportare economicamente i pensionati e non solo per garantire di conseguenza un aiuto nelle spese quotidiane. Se ti stai chiedendo la carta acquisti che strumento è, ti diciamo subito che si tratta di una carta prepagata che puoi utilizzare in tutti gli esercizi commerciali che fanno parte del circuito Mastercard.

Questo è un vero supporto per sostenere gli anziani che hanno bisogno di gestire meglio le spese come bollette, farmacia, alimenti e tutto quello che serve per la vita quotidiana.

Ogni due mesi la carta viene ricaricata dell’importo che si aggira intorno agli 80 euro. Bisogna fare attenzione a non confondere la medesima carta con la carta dedica a te di 500 euro. La carta in questione può richiederla solo ed esclusivamente:

Età minima: 65 anni compiuti;

Cittadinanza: italiana; di uno Stato dell’Unione Europea;

i redditi non devono superare 8.052,75 euro annui per chi ha meno di 70 anni, 10.737,00 euro annui per chi ha 70 anni o più.

I vantaggi che puoi ricavare dalla carta acquisti over 65 sono i seguenti: