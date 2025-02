Il rischio di incorrere in cybertruffatori è concreto: i possessori di bancomat e carte di credito faranno bene a difendersi così.

Anche il più atarassico e imperturbabile dei correntisti sente un brivido gelido correre lungo la schiena nel momento in cui si rende conto che qualche malintenzionato è riuscito a clonargli il bancomat o la carta di credito. Come facciamo a difenderci da furti di denaro sulle carte di pagamento? Domanda delle domande alle quali qualche risposta bisognerà pur dare.

I truffatori 4.0 sono sofisticati taglieggiatori. Ma non sono infallibili e esistono degli accorgimenti, per non dire delle strategie, che possono aiutarci a contrastare la loro azione. Insomma: evitare la clonazione del bancomat e la conseguente perdita di soldi sul conto non è un’impresa impossibile. Con un po’ di metodo e di attenzione possiamo se non azzerare, quantomeno minimizzare i rischi.

Come proteggersi dai furti di denaro dalle carte di credito e dal bancomat

Lo abbiamo detto: non tutto è perduto nella lotta senza quartiere contro l’esercito di cybertruffatori in servizio permanente effettivo e i suoi trucchi sempre più raffinati. Ecco alcune utili strategie per evitare che i criminali riescano a clonarci bancomat e altre carte. Non sarà una cattiva idea ad esempio attivare il sistema di SMS alert collegato a una carta di pagamento.

Il servizio di SMS alert permette di ricevere un messaggio ogni volta che paghiamo con la carta. Il sistema invierà un messaggino in tempo reale dandoci modo di verificare fino da subito eventuali movimenti sospetti sul conto. Ma non è tutto: quando ci rechiamo presso uno sportello ATM per prelevare faremo bene a controllare che non ci siano state strane manomissioni.

Uno dei trucchi dei truffatori infatti è quello di piazzare telecamere puntate sul tastierino per impadronirsi del codice. Occhio anche alla possibile presenza di skimmer, dispositivi hardware discretamente posizionati nella fessura di inserimento della carta in modo da clonarla. C’è poi tutto il capitolo dell’e-commerce e degli acquisti online.

Anche in quel campo di battaglia che è il cyberspazio si rischia la clonazione della carta. Controlliamo perciò la presenza del protocollo https (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) che garantisce l’affidabilità degli store online. Sconsigliatissimo collegarsi a reti WiFi pubbliche, facilmente forzabili dagli hacker. Mai rispondere poi a mail che chiedono dati bancari.

In caso di furto la banca invece come si comporta? Rimborsa il cliente truffato dagli hacker? In genere, dopo aver fatto le proprie verifiche, se la banca accerta la truffa provvede anche a rimborsare il correntista raggirato. Può essere però che il servizio di rimborso abbia un costo, a volte anche abbastanza oneroso. Mai come in questo caso sarà meglio cercare di prevenire.