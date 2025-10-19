Una cascata d’oro per l’Italia, con i prezzi dell’oro sempre più su, oltre i 4200 dollari l’oncia, 140 dollari al grammo, le riserve auree italiane sono arrivate a 300 miliardi di dollari.

La Banca d’Italia ha avuto ragione, rifiutandosi di vendere l’oro dei suoi forzieri. Oggi è la terza banca centrale nella graduatoria mondiale e l’Italia, i cui asset sovrani, dalle obbligazioni alle banche, sono stati così spesso oggetto di crisi di mercato negli ultimi anni, sta attualmente beneficiando di una manna dal cielo, grazie alle vaste riserve auree della banca centrale che raggiungono prezzi record, rivela Giselda Vagnoni di Reuters.

Le riserve di lingotti del Paese, aggiunge Vagnoni, riflettono decenni di rigorosa salvaguardia dopo la ricostruzione delle riserve saccheggiate dai nazisti negli anni ’40, e una posizione che ha visto il Paese resistere alle richieste di vendita durante ripetute crisi e mentre il suo debito pubblico saliva alle stelle.

Terzi al mondo per le riserve di oro

La Banca d’Italia detiene ora la terza riserva nazionale di oro al mondo, dopo solo Stati Uniti e Germania. Le sue 2.452 tonnellate d’oro valgono circa 300 miliardi di dollari ai prezzi correnti, circa il 13% della produzione nazionale del 2024, secondo i calcoli di Reuters.

La passione dell’Italia per i lingotti, scrive ancora Giselda Vagnoni, risale a millenni fa: gli Etruschi padroneggiavano la tecnica della fusione di perle d’oro ben prima dell’antica Roma. Sotto Giulio Cesare, l’aureo divenne la moneta d’oro fondamentale dell’Impero Romano e, secoli dopo, il fiorino divenne un’arma influente nell’Europa medievale quanto lo è oggi il dollaro.

La politica aurea più recente del Paese fu plasmata dall’esperienza bellica, quando le forze naziste, aiutate dal regime fascista italiano, sequestrarono 120 tonnellate delle sue riserve. Alla fine della guerra, queste si erano ridotte a circa 20 tonnellate.

Durante il suo “miracolo economico” del dopoguerra, l’Italia divenne un’economia trainata dalle esportazioni e vide un’impennata degli afflussi di valuta estera, in particolare di dollari statunitensi. Alcuni di questi, secondo il sito web della Banca d’Italia, furono convertiti in oro. Le sue riserve erano salite a 1.400 tonnellate nel 1960, inclusi tre quarti dei lingotti sequestrati che riuscì a recuperare nel 1958.

Da 20 tonnellate nel 1945 un lungo accumulo

Gli shock petroliferi degli anni ’70 portarono ulteriore incertezza globale, che in Italia si tradusse in disordini sociali e frequenti cambi di governo considerati rischiosi dagli investitori.

“L’estrema instabilità monetaria spinse le banche centrali dei paesi occidentali ad acquistare oro, simbolo per eccellenza della solidità finanziaria”, ha dichiarato a Reuters Stefano Caselli, preside della SDA Bocconi School of Management di Milano.

Per compensare i buchi di bilancio causati dalla fuga di capitali, Roma utilizzò 41.300 lingotti delle sue riserve auree come garanzia per un prestito di 2 miliardi di dollari dalla Bundesbank tedesca nel 1976.

Ma a differenza di Gran Bretagna o Spagna, l’Italia si è rifiutata di vendere oro durante le crisi finanziarie, conservando le proprie riserve anche durante la crisi del debito del 2008. “L’oro è come l’argenteria di famiglia, è come il prezioso orologio del nonno, è l’ultima risorsa in tempi di crisi, qualsiasi crisi che mina la fiducia internazionale nel Paese”, ha scritto Salvatore Rossi, ex vicedirettore generale della Banca d’Italia, nel suo libro del 2018 “Oro”.

Con l’oro ancora considerato da molte nazioni occidentali una salvaguardia di ultima istanza, le banche centrali di tutto il mondo stanno di nuovo accumulando riserve in un contesto di riorganizzazione dell’ordine globale.

“Quella storica decisione della Banca d’Italia appare sorprendentemente moderna”, ha affermato Caselli. “Perché ci siamo di nuovo ritrovati.”

La Banca d’Italia detiene attualmente circa 871.713 monete d’oro per un peso di circa 4,1 tonnellate nei suoi caveau, soprannominati “sacrestia”, dal nome della stanza in cui vengono custoditi gli oggetti sacri nelle chiese. Secondo i dati del World Gold Council, l’oro rappresentava quasi il 75% delle riserve ufficiali italiane alla fine dello scorso anno, una percentuale significativamente superiore al 66,5% della zona euro.

I romani di oggi che passano lungo via Nazionale e ammirano l’architettura marmorea di Palazzo Koch, sede della Banca d’Italia non sanno che ben 1.100 tonnellate sono conservate proprio nel caveau sotto il loro naso, rivela Vagnoni.

Le richieste di vendere oro per ridurre il debito pubblico italiano, che ora supera i 3.000 miliardi di euro (3.490 miliardi di dollari) e dovrebbe raggiungere il 137,4% del PIL il prossimo anno, continuano, ma non hanno ancora avuto successo. Vendere anche solo metà delle riserve auree non risolverebbe comunque il problema del debito italiano.