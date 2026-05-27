Notte di sangue alla stazione di Milano Certosa, dove una rissa tra almeno dieci persone è scoppiata tra i binari dello scalo ferroviario nella periferia nord-ovest del capoluogo lombardo, poco dopo le 22 sul binario 6.

Durante il disordine un ragazzo di 22 anni, italiano, è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All’arrivo dei soccorsi sul posto, molti dei giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza, facendo perdere le proprie tracce.

Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

Le prime notizie

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe esplosa improvvisamente tra i binari della stazione, coinvolgendo un gruppo di almeno dieci giovani. Le cause del violento scontro restano ancora da chiarire e sono al vaglio degli investigatori.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato e polizia ferroviaria, oltre ai sanitari del 118. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte sul luogo dell’aggressione.