Tik Tok, CBS, Cnn, Warner Bros. Discovery: alla faccia di ogni antitrust, Larry Ellison, l’uomo più ricco del mondo sta per mettere insieme questa enorme concentrazione di media e per rendere felice il suo amico Donald Trump.

C’è molta agitazione nel mondo dei mass media in America in queste ore. È sceso in campo anche un veterano del giornalismo televisivo, il santone Dan Rather, che dall’alto dei suoi 93 anni lancia l’allarme.

L’ ultima notizia riguarda TikTok: Oracle, Andreessen Horowitz e altri deterranno una quota di controllo della edizione americana di TikTok. Stando al Wall Street Journal, un gruppo di investitori guidato da Oracle di Larry Ellison, dal private equity Silver Lake e dalla società di venture capital di Marc Andreessen deterrà una quota di controllo nella nuova attività statunitense di TikTok dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per mantenere l’app con sede in Cina online a livello nazionale.

Ellison e il figlio David, secondo alcune stime, stanno anche preparando un’offerta– di circa 80 miliardi di dollari – per Warner Bros. Discovery, il conglomerato mediatico che controlla gioielli come HBO Max, la casa di produzione cinematografica Warner Bros. e la CNN, rivela sul New York Times William D. Cohan, uno dei soci fondatori di Puck ed ex banchiere di Wall Street.

Indipendentemente dalle loro motivazioni, scrive Cohan, due voci giornalistiche indipendenti, CBS News e CNN, “potrebbero presto fondersi in qualcosa di potenzialmente quasi irriconoscibile, qualcosa di troppo simile a ciò che viene servito quotidianamente dai Murdoch. E questo creerebbe un’ulteriore crepa nella fragile corazza della democrazia americana”.

Oracle diventa editore di Tik Tok

Tutto ha inizio per Ellison con la recente acquisizione da parte di David di quella che oggi è conosciuta come Paramount Skydance, acquistata con una piccola parte del patrimonio di oltre 350 miliardi di dollari di Larry. L’accordo, che includeva un investimento della società di private equity RedBird Capital Partners, ha unito la vecchia Paramount Global con Skydance Media, la società di produzione cinematografica e intrattenimento fondata da David nel 2010.

Per quanto riguarda TikTok, secondo il Wall Street Journal, Oracle, Silver Lake e Andreessen Horowitz sono tra gli investitori statunitensi che deterranno una quota stimata dell’80% in una nuova società statunitense che gestirà TikTok, mentre le azioni rimanenti saranno detenute da azionisti cinesi.

Oracle controllerà i dati degli utenti presso le sue strutture in Texas sotto la nuova società, il cui consiglio di amministrazione sarà composto principalmente da americani e da un membro designato dal governo degli Stati Uniti.

Anche Susquehanna International, KKR e General Atlantic, nonché altri investitori esistenti in ByteDance, la società madre di TikTok, faranno parte del gruppo di controllo.

Ma chi è Larry Ellison, l’81enne fondatore del gigante tecnologico Oracle, che ha superato Musk come uomo più ricco del mondo con patrimonio (sottomesso alle fluttuazioni e ai capricci della Borsa) pari a 393 miliardi di dollari, appena superiore ai 384 miliardi di dollari di Musk.

L’infanzia infelice di Larry Ellison

Ellison, racconta Mick Brow del Telegraph di Londra, è nato a New York nel 1944 da una madre single che, non riuscendo a far fronte alla situazione, lo ha affidato alle cure degli zii, Louis e Lillian Ellison.

Non apprese la sua storia di nascita fino all’età di 12 anni, quando ricordò che suo padre gli disse con tono pratico: “Mangeremo polpettone per cena e, a proposito, sei stato adottato”. Il suo rapporto con Louis, il cui ritornello più insistente al figlio adottivo si dice fosse “non combinerai mai niente”, era litigioso.

A scuola, Ellison, a detta di tutti, era uno studente irascibile, convinto di essere più intelligente dei suoi insegnanti. Se un portafoglio immobiliare del valore di oltre 1 miliardo di dollari è un indicatore di intelligenza, questo si è rivelato effettivamente il caso: Ellison possiede case in California, New York, Florida e Toscana, e possiede il 98% della sesta isola hawaiana per grandezza, Lana’i, che ha acquistato per 300 milioni di dollari nel 2012, dove ora vive a tempo pieno e che la sua azienda Pulama Lana’i sta lavorando per trasformare in un'”utopia di salute e benessere.

Quando qualcuno disse a Ellison che avrebbe ripensato ai suoi anni di scuola come ai migliori della sua vita, lui avrebbe risposto “se è vero, mi uccido subito”.

Da mancato medico a Tik Tok

Ha poi frequentato l’Università dell’Illinois come studente di medicina, ritirandosi prima degli esami finali a causa della morte della madre adottiva. Ha poi frequentato l’Università di Chicago, abbandonandola dopo un semestre.

Dopo un decennio trascorso come programmatore informatico a contratto, nel 1977, insieme a due soci, fondò la Software Development Laboratories con un investimento di 2.000 dollari, di cui 1.200 di tasca propria.

E nel 1983 l’azienda cambiò nome in Oracle, dal nome del suo prodotto principale, Oracle Database, un sistema di gestione di database multi-modello. Ellison è stato descritto come “ossessivo”, “un esibizionista roboante” di “ottimismo insaziabile” e di una fiducia in se stesso quasi messianica, “un pazzo, ma un pazzo con una visione”, convinto che “tutti abbiano torto tranne lui”.

Sei mogli

Si è sposato sei volte, attribuendo in un’occasione il fallimento dei suoi primi due matrimoni al “mio stile di vita egocentrico e senza compromessi”.

È un sostenitore di lunga data di Donald Trump ed è apparso ripetutamente agli eventi della Casa Bianca durante il secondo mandato del presidente degli Stati Uniti. Trump ha descritto Ellison come “un uomo straordinario”, che è più di un semplice pioniere della tecnologia. “È una specie di CEO di tutto”.

Quel “tutto” sta diventando particolarmente appropriato, osserva Mick Brown. Oracle ha costruito la sua reputazione sullo sviluppo di software per la gestione di database, ma negli ultimi tempi è diventata un attore leader nel cloud computing, che prevede la costruzione di vasti data center per affittare capacità IT ad alta potenza alle aziende.

Oracle gestisce più di 160 centri di questo tipo in tutto il mondo e sta investendo miliardi di dollari nella costruzione di altri 100; ce ne sono sei nel Regno Unito. A marzo, Ellison ha annunciato che Oracle avrebbe raddoppiato la capacità dei suoi data center entro l’anno solare, affermando che la domanda dei clienti aveva raggiunto livelli record. “I nostri ricavi da Database MultiCloud provenienti da Microsoft, Google e Amazon sono aumentati del 92% solo negli ultimi tre mesi”, ha affermato.

Il balzo del prezzo delle azioni Oracle di queste ultime settimane segue l’annuncio dell’azienda secondo cui i suoi “obblighi di prestazione rimanenti” – accordi firmati che avrebbero portato a vendite future – avevano raggiunto i 455 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 138 miliardi di dollari di tre mesi prima.

A marzo, Ellison ha anche annunciato che Oracle investirà 5 miliardi di dollari in Gran Bretagna nei prossimi cinque anni, indipendentemente dal suo investimento in EIT (l’Ellison Institute of Technology e stato concepito come un'”alleanza strategica trasformativa” con l’Università di Oxford, “incentrata sulla collaborazione” per accelerare l’innovazione in quattro Humane Endeavours: salute e scienza medica; sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile; cambiamento climatico ed energia pulita e innovazione governativa nell’era dell’intelligenza artificiale) per soddisfare la “domanda in rapida crescita dei suoi servizi cloud” nel Paese e aiutare il governo britannico a realizzare la sua visione di innovazione e adozione dell’intelligenza artificiale.

L’investimento di 5 miliardi di dollari di Oracle, si dice, fornirà alle aziende e al settore pubblico “un’infrastruttura cloud all’avanguardia” che stimolerà la produttività, migliorerà la sicurezza e aprirà nuove opportunità di crescita.